Легенда «дьяволов» не ошибается?

Выступая на Sky Sports после поражения (1:3) «Юнайтед» на «Эмирейтс», Рой Кин высказался о защитниках, вышедших в конце матча:

«Думаю, тренер будет доволен игрой, но, если посмотреть на картину в целом, в клубе огромные проблемы. Я знаю, что есть травмы, но посмотрите на защиту в конце игры.

Те ребята, которые вышли на поле, Харри Магуайр и Джонни Эванс, должны уйти из клуба и двигаться дальше. Мне нравится Джонни, но он покинул «Манчестер Юнайтед» семь или восемь лет назад, потому что его считали недостаточно хорошим игроком».

Эванс, который в прошлом сезоне вылетел из Премьер-лиги вместе с «Лестером», этим летом вернулся в «Манчестер Юнайтед» через восемь лет после ухода. 35-летний центральный защитник, заключивший однолетний контракт, вновь дебютировал за «Юнайтед» в АПЛ в воскресном матче с «Арсеналом».

Харри Магуайр мог покинуть клуб этим летом, но сделка с «Вест Хэмом» сорвалась (скорее всего из-за его финансовых требований к «красным дьяволам»). Теперь он вновь пытается пробить себе место в основной состав команды тен Хага.