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«Они должны двигаться дальше». Рой Кин жестко проехался по обороне «Юнайтед» в конце матча с «Арсеналом»

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Легенда «дьяволов» не ошибается?

Выступая на Sky Sports после поражения (1:3) «Юнайтед» на «Эмирейтс», Рой Кин высказался о защитниках, вышедших в конце матча:

«Думаю, тренер будет доволен игрой, но, если посмотреть на картину в целом, в клубе огромные проблемы. Я знаю, что есть травмы, но посмотрите на защиту в конце игры.

Те ребята, которые вышли на поле, Харри Магуайр и Джонни Эванс, должны уйти из клуба и двигаться дальше. Мне нравится Джонни, но он покинул «Манчестер Юнайтед» семь или восемь лет назад, потому что его считали недостаточно хорошим игроком».

Эванс, который в прошлом сезоне вылетел из Премьер-лиги вместе с «Лестером», этим летом вернулся в «Манчестер Юнайтед» через восемь лет после ухода. 35-летний центральный защитник, заключивший однолетний контракт, вновь дебютировал за «Юнайтед» в АПЛ в воскресном матче с «Арсеналом».

Харри Магуайр мог покинуть клуб этим летом, но сделка с «Вест Хэмом» сорвалась (скорее всего из-за его финансовых требований к «красным дьяволам»). Теперь он вновь пытается пробить себе место в основной состав команды тен Хага.

4 комментария

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Ignatius Riley
всё познаётся в сравнении: в прошлом матче (или позапрошлом) бомбил от связки Вити и Маги, опять этот дуэт... но спасибо 10хагу, он показал, что бывает хуже 😂
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Тухель
Ок у Мартинеса была травма небольшая и его надо было менять. Ок вышел Магуайер. Но на кой черт на 84 минуте менять Линделефа? Эванс практически не тренировался, даже если допустить что он в хорошей форме, то точно начинать карьеру ЦЗ в новой команде надо не в матче против Арсенала на 84 минуте. Магуайер вышел на 67 и ничего прям ужасного с его выходом не происходило.
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Леонид Ботвинник
Лично моё мнение , что нельзя во всем обвинять Эванса с Магуаер ом. А где были остальные ? Видя такое положение в конце матча с центральными защитниками, просто необходимо было опуститься ниже и полностью закрыться, чтобы не пропустить. Это было бы самое верное решение.
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