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Светская львица из Нью-Йорка: встречайте девушку Мэйсона Маунта - пара познакомилась через приложение

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На трибунах «Олд Траффорд» на одну красотку стало больше. Встречайте светскую львицу из Нью-Йорка Клэр Гроссман – девушку Мэйсона Маунта.

«Красные дьяволы» подписали полузащитника сборной за 60 миллионов фунтов из «Челси». Во время матчей его будет поддерживать американская модель и звезда TikTok, пользующаяся огромной популярностью в социальных сетях.

В январе SunSport сообщил, что Маунт использует приложение для знакомств со знаменитостями Raya после того, как в 2021 году расстался с давней подругой-моделью Хлоей Уиллинс-Уоттс. А в марте Клэр Гроссман поделилась видеороликом, на котором Мэйсон играет на «Стэмфорд Бридж» за «Челси».

В июне Маунт и Клэр отдахали на греческом острове Гидра. Похоже, что плеймейкер, которого в прошлом году журнал Tatler назвал самым завидным холостяком Великобритании, украл сердце красотки.

 

7 комментариев

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Эксперт Спортс
Нуу и что кому эта инфа? Лучше бы маунт играл как рой кин, а не в соцсетях торчал
+7
-3
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Montenegro Serbian
Интересно, какой она смысл вкладывала в фото на фоне открытого холодильника?)
+4
0
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Montenegro Serbian
Ответ Эксперт Спортс
Нуу и что кому эта инфа? Лучше бы маунт играл как рой кин, а не в соцсетях торчал
Причём тут инфа, нытик?)
Обычный пост из разряда "тёлочка футболиста". Поглядел и забыл.
Каждый день тут такое постят, ты вчера зарегался что ли тут?
+6
-2
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Ivan
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сиськи норм
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Арг
Ответ Montenegro Serbian
Интересно, какой она смысл вкладывала в фото на фоне открытого холодильника?)
Свежее молодое мясцо оптом. Налетай, торопись, покупай, не скупись
+2
0
+2
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Evgen_Hazard
На третьей в профиль вылитая Джорджина
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Алексей Полиенков
Что это за профессия такая, "светская львица"? И в каком месте она красотка?
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