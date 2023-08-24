7 комментариев

На трибунах «Олд Траффорд» на одну красотку стало больше. Встречайте светскую львицу из Нью-Йорка Клэр Гроссман – девушку Мэйсона Маунта.

«Красные дьяволы» подписали полузащитника сборной за 60 миллионов фунтов из «Челси». Во время матчей его будет поддерживать американская модель и звезда TikTok, пользующаяся огромной популярностью в социальных сетях.

В январе SunSport сообщил, что Маунт использует приложение для знакомств со знаменитостями Raya после того, как в 2021 году расстался с давней подругой-моделью Хлоей Уиллинс-Уоттс. А в марте Клэр Гроссман поделилась видеороликом, на котором Мэйсон играет на «Стэмфорд Бридж» за «Челси».

В июне Маунт и Клэр отдахали на греческом острове Гидра. Похоже, что плеймейкер, которого в прошлом году журнал Tatler назвал самым завидным холостяком Великобритании, украл сердце красотки.