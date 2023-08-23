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Похоже, Онана решил вернуться в сборную. В таком случае он пропустит сразу несколько матчей «Юнайтед»

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А кто будет на воротах?

«Манчестер Юнайтед» может лишиться Андре Онана на целый месяц грядущей зимой — голкипер возобновляет карьеру в сборной.

Камерунский вратарь присоединился к «Юнайтед», поскольку Давид Де Хеа не подходил под стиль игры, который хотел видеть Эрик тен Хаг. Манкунианцы заплатили «Интеру» за Онана £45 млн, но теперь есть вероятность, что некоторые матчи им придется провести без основного голкипера.

Камерунский La Tanière и африканский ActuFoot сообщают, что Онана собирается вернуться в сборную.

Андре завершил международную карьеру во время чемпионата мира по футболу в Катаре, покинув расположение команды после разногласий из-за тактики с тренером Ригобером Сонгом. Однако, по информации от камерунского издания, правительство Камеруна уже несколько месяцев ведет переговоры с игроком о его возвращении, и он готов вновь помочь своей национальной команде.

Если эта информация верна, то Онана сначала отправится на отборочный матч Кубка африканских наций против Бурунди, который состоится 12 сентября. Если же сборная Камеруна пройдет на турнир, то вратарь может отсутствовать практически месяц — КАФ пройдет с 13 января по 11 февраля.

Таким образом, Андре как максимум пропустит четыре зимних матча «Юнайтед»: против «Тоттенхэма», «Вулверхэмптона», «Вест Хэма» и «Астон Виллы».

 

Вот уж поворот так поворот.

5 комментариев

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Alex Bobylevich
Топовый менеджмент МЮ продали талантливых Бишопа, Ковара и похоже опытного Хендо этим летом, оставив одного деда Хитона на подмене у новичка. Теперь готовят гениальный ход с арендой кипера с грыжой в спине.
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Alecsei Shkil
В мю давно не красные дьяволы, а грустные клоуны :( Что не сезон, то обязательно какая-то фигня от менеджмента клуба
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Николай Морозов
Ответ Alex Bobylevich
Топовый менеджмент МЮ продали талантливых Бишопа, Ковара и похоже опытного Хендо этим летом, оставив одного деда Хитона на подмене у новичка. Теперь готовят гениальный ход с арендой кипера с грыжой в спине.
О, да, МЮ у нас такие генийские планы! Продаем талантливых вратарей, а потом арендуем кипера с грыжой в спине. Вот это стратегия! По-моему, это как раз то, что нужно команде, чтобы стабильно наступать на грабли и потом удивляться, почему результаты такие непредсказуемые. Ну, а Хитон, конечно, такой опытный парень, что у него перед каждым матчем уже есть готовый списочек симуляции различных травм, чтобы не скучно было. Так что, держитесь, МЮ готовит вам новые футбольные чудеса! 😄🔥
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voroninboris
Если Хендерсона не продадут, то вообще не проблема.
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Ложный Латераль
Будет отлично играть ногами...В своей сборной в самый важный момент для МЮ)
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