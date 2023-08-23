А кто будет на воротах?

«Манчестер Юнайтед» может лишиться Андре Онана на целый месяц грядущей зимой — голкипер возобновляет карьеру в сборной.

Камерунский вратарь присоединился к «Юнайтед», поскольку Давид Де Хеа не подходил под стиль игры, который хотел видеть Эрик тен Хаг. Манкунианцы заплатили «Интеру» за Онана £45 млн, но теперь есть вероятность, что некоторые матчи им придется провести без основного голкипера.

Камерунский La Tanière и африканский ActuFoot сообщают, что Онана собирается вернуться в сборную.

Андре завершил международную карьеру во время чемпионата мира по футболу в Катаре, покинув расположение команды после разногласий из-за тактики с тренером Ригобером Сонгом. Однако, по информации от камерунского издания, правительство Камеруна уже несколько месяцев ведет переговоры с игроком о его возвращении, и он готов вновь помочь своей национальной команде.

Если эта информация верна, то Онана сначала отправится на отборочный матч Кубка африканских наций против Бурунди, который состоится 12 сентября. Если же сборная Камеруна пройдет на турнир, то вратарь может отсутствовать практически месяц — КАФ пройдет с 13 января по 11 февраля.

Таким образом, Андре как максимум пропустит четыре зимних матча «Юнайтед»: против «Тоттенхэма», «Вулверхэмптона», «Вест Хэма» и «Астон Виллы».

Вот уж поворот так поворот.