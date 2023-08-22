«Дьяволам» пора поторопиться.

Уже давно не секрет, что «Юнайтед» нацелился на Софьяна Амрабата. Но до конца трансферного окна осталось лишь 9 дней, а процесс не сдвинулся с мертвой точки.

Фабрицио Романо сообщал, что марокканский полузащитник согласовал все личные условия с манкунианцами еще в конце июня, однако английский клуб так и не сделал предложение «Фиорентине». Как отмечали многочисленные СМИ, задержка связана с тем, что «красным дьяволам» необходимо продать игроков, прежде чем начинать полноценные переговоры. Они изо всех сил стараются найти новый клуб для Донни ван де Бека, но пока безуспешно, а трансфер Харри Магуайра в «Вест Хэм» сорвался.

Процесс катастрофически затянулся, и поэтому, как сообщил 22 августа Corriere dello Sport, терпение «Фиорентины» подходит к концу. Итальянское издание утверждает, что итальянский клуб устал от неопределенности, и поэтому поставил ультиматум игроку. Его суть очень проста: либо предложение от «Манчестер Юнайтед» (или любого другого клуба) поступит в ближайшие 48 часов, максимум — 72 часа, или опасения, что полузащитник в конечном итоге останется во Флоренции, станут реальностью. То есть если «Юнайтед» не свяжется с итальянцами до пятницы, Амрабат может забыть о переезде.

«Фиалок» можно понять. Как отмечает итальянское издание, они не хотят лишиться важного игрока за пару дней до закрытия трансферного окна, когда у них уже практически не останется времени на поиск замены.

Что же, видимо, все решится уже на этой неделе. И есть подозрения, что мечта Амрабата вновь поработать с тен Хагом может не сбыться.