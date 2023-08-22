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Маунт получил травму. Известно, сколько матчей пропустит Мэйсон

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«Манчестер Юнайтед» сообщил, что Мэйсон Маунт получил травму в матче 2-го тура Премьер лиги.

Полузащитник гарантированно пропустит встречу «дьяволов» с «Ноттингем Форест», утверждает пресс-служба «МЮ». Мэйсон вернется в строй лишь после международной паузы. В официальном заявление клуба говорится:

«Мэйсон Маунт пропустит субботнюю игру против «Ноттингем Форест» из-за травмы, полученной в матче с «Тоттенхэмом» в прошлые выходные. Ожидается, что небольшая жалоба [на здоровье] не позволит Маунту выйти на поле до международного перерыва в следующем месяце».

Англичанин дебютировал за «дьяволов» в официальном матче 14 августа, когда «Юнайтед» принимал на своем поле «Вулверхэмптон». Пока игрок не отметился результативными действиями за новый клуб.

После матча против «Ноттингем Форест» у «МЮ» запланированы встречи с «Арсеналом» (3 сентября), «Брайтоном» (16 сентября) и «Бернли» (23 сентября).

Пожелаем Мэйсону скорейшего выздоровления!

1 комментарий

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p
Когда там следующий сезон уже🥲
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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