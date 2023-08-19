Тен Хага спросили, верит ли он, что Мэйсон Маунт может преуспеть в более глубокой роли полузащитника позади Бруну.

«Я думаю, что он может играть глубже.

Мы уже видели это в предсезонке, мы должны работать над многими аспектами нашей игры,.

Я уверен, что он справится, но это не произойдет в одночасье. В прошлом сезоне пришел Кристиан Эриксен, и у него было то же самое.

У него есть технические способности, а также хорошее видение поля. Он умеет обращаться с мячом. У него есть динамика, не забывайте об этом. У него есть менталитет. Так что все ингредиенты для этого есть».

В прошлом Маунт зарекомендовал себя как универсальный игрок, способный играть на нескольких позициях, в том числе под номером 8, номером 10 или даже вингером, если это необходимо.