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Сможет ли Маунт преуспеть в роли центрального полузащитника в «МЮ»? Тен Хаг ответил

Мэйсон Маунт Мэйсон Маунт
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Тен Хага спросили, верит ли он, что Мэйсон Маунт может преуспеть в более глубокой роли полузащитника позади Бруну.

«Я думаю, что он может играть глубже.

Мы уже видели это в предсезонке, мы должны работать над многими аспектами нашей игры,.

Я уверен, что он справится, но это не произойдет в одночасье. В прошлом сезоне пришел Кристиан Эриксен, и у него было то же самое.

У него есть технические способности, а также хорошее видение поля. Он умеет обращаться с мячом. У него есть динамика, не забывайте об этом. У него есть менталитет. Так что все ингредиенты для этого есть».

В прошлом Маунт зарекомендовал себя как универсальный игрок, способный играть на нескольких позициях, в том числе под номером 8, номером 10 или даже вингером, если это необходимо.

 

1 комментарий

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Кислый Марсик
Видели уже в первом туре как Каземиро разорвали на части. Мне лично не нравится схема с Маунтом и Бруно
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