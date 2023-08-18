Придется подождать.

По последним данным, Эрик тен Хаг хотел бы, чтобы защитник «Баварии» Бенжамен Павар заменил в составе Харри Магуайра. Однако англичанин пока не покинул команду.

Считается, что коуч уже пообещал Павару место в стартовом составе.

По информации Sky Sports Germany, француз уже обсудил будущее с генеральным директором «Баварии». Яном Кристианом Дрезденом. Ранее немецкий клуб публично заявлял, что футболист не продается, но позже позиция изменилась.

По словам источника, чемпионы Германии готовы отпустить Павара за 34 млн фунтов. «Юнайтед» опасается ФФП, а другой претендент − «Интер», по слухам, предложил всего 20 млн.

Если же предложений не случится, то мюнхенцы готовы отпустить игрока в 2024 году свободным агентом. Получается, что если «МЮ» сделает все правильно, то получит его бесплатно.