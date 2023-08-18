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«МЮ» может подписаться Павара, не потратив ни одного фунта. Тен Хаг уже дал обещание игроку

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Придется подождать.

По последним данным, Эрик тен Хаг хотел бы, чтобы защитник «Баварии» Бенжамен Павар заменил в составе Харри Магуайра. Однако англичанин пока не покинул команду.

Считается, что коуч уже пообещал Павару место в стартовом составе.

По информации Sky Sports Germany, француз уже обсудил будущее с генеральным директором «Баварии». Яном Кристианом Дрезденом. Ранее немецкий клуб публично заявлял, что футболист не продается, но позже позиция изменилась.

По словам источника, чемпионы Германии готовы отпустить Павара за 34 млн фунтов. «Юнайтед» опасается ФФП, а другой претендент − «Интер», по слухам, предложил всего 20 млн.

Если же предложений не случится, то мюнхенцы готовы отпустить игрока в 2024 году свободным агентом. Получается, что если «МЮ» сделает все правильно, то получит его бесплатно.

4 комментария

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Аморалинни
Если пообещал старт, то это точно ПЗ
И это когда АВБ был единственным футболистом на поде в прошлом матче))
+2
0
+2
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Александр Калашников
Скорее всего на позиции Варана. Тот уже стареет
+2
-1
+1
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Dm Kznts
вместо Варана который скорее всего в след лето перейдёт в СА
0
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Elik1989
Ответ Александр Калашников
Скорее всего на позиции Варана. Тот уже стареет
Так и этот как-то не молодеет, 3 года разницы у них.
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