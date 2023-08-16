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«Уже прошло почти два месяца». Фабрицо Романо прояснил позицию Амрабата на фоне интереса «Ливерпуля»

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Чем же все закончится?

Пару дней назад «Ливерпуль» вступил в гонку за полузащитником «Фиорентины» Софьяном Амрабатом, а «Манчестер Юнайтед» по-прежнему откладывает официальное предложение.

Никто не знает, сколько времени Амрабат готов ждать перехода в команду тен Хага, но, как утверждает Фабрицио Романо, пока полузащитник полностью предан слову, данному «красным дьяволам». Марокканец уже давно согласовал личные условия с манкунианцами, но пока до сделки очень далеко.

В видео для своего YouTube-канала Романо объяснил, как на данный момент выглядит вся ситуация:

«Ливерпуль» знает, какая сумма нужна, чтобы подписать Софьяна Амрабата — и со стороны клуба, и со стороны игрока. Теперь дело за «Ливерпулем». Они пока не отправляли предложение «Фиорентине» и ничего не предлагали игроку, так что давайте посмотрим, займется ли «Ливерпуль» Амрабатом или другим игроком.

На данный момент Амрабат придерживается своей позиции — он сказал «да» «Манчестер Юнайтед» в конце июня. Но уже прошло почти два месяца, а он все ждет, ждет и ждет... Следующий шаг должен быть за «МЮ». Амрабат ждет «Юнайтед», но теперь они должны сделать предложение».

Ранее сообщалось, что «красным дьяволам» необходимо продать несколько полузащитников, чтобы подписать Амрабата, поэтому сейчас они активно пытаются найти способ расстаться с Донни ван де Беком после продажи Фреда.

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