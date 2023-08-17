Не мог промолчать.

Официальный дебют Мэйсона Маунта в футболке «Манчестер Юнайтед» сложился не лучшим образом, поскольку 24-летний полузащитник не смог отметиться результативным действиями в матче против «Вулверхэмптона», а его статистика оставляла желать лучшего.

Маунт выступал достаточно высоко, оставив Каземиро одного в центре поля, но его влияние на игру было практически нулевым, и это привело к большому количеству критики как от фанатов, так и от СМИ.

Один из комментариев talkSPORT вывел из себя старшего брата Мэйсона, Льюиса. В соцсетях он отчитал издание, обратившее внимание на статистику Маунта во время дебюта на «Олд Траффорд».

«Я пытался забыть об этом целый день, но, честно говоря, вам должно быть стыдно, talkSPORT.

Эти игроки, нет, эти ЛЮДИ получают достаточно оскорблений, и без вашего вмешательства, а вы подливаете масла в огонь. Напомню вам о том, что он провел очень успешные 18 лет карьеры в футболе. Он хороший, добрый человек, намного лучше, чем некоторых из ваших «репортеров».