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«Вам должно быть стыдно». Старший брат Маунта отчитал британское издание за критику Мэйсона после его дебюта в АПЛ за «Юнайтед»

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Не мог промолчать.

Официальный дебют Мэйсона Маунта в футболке «Манчестер Юнайтед» сложился не лучшим образом, поскольку 24-летний полузащитник не смог отметиться результативным действиями в матче против «Вулверхэмптона», а его статистика оставляла желать лучшего.

Маунт выступал достаточно высоко, оставив Каземиро одного в центре поля, но его влияние на игру было практически нулевым, и это привело к большому количеству критики как от фанатов, так и от СМИ.

Один из комментариев talkSPORT вывел из себя старшего брата Мэйсона, Льюиса. В соцсетях он отчитал издание, обратившее внимание на статистику Маунта во время дебюта на «Олд Траффорд».

«Я пытался забыть об этом целый день, но, честно говоря, вам должно быть стыдно, talkSPORT.

Эти игроки, нет, эти ЛЮДИ получают достаточно оскорблений, и без вашего вмешательства, а вы подливаете масла в огонь. Напомню вам о том, что он провел очень успешные 18 лет карьеры в футболе. Он хороший, добрый человек, намного лучше, чем некоторых из ваших «репортеров».

5 комментариев

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Сергей Анохин
Измените название. "...после его дебюта в АПЛ за Манчестер Юнайтед"
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Чёрный тюльпан
Маунт - это выброшенные деньги на хотелку тен Хага, как и с Антони. Очередной британский хлам, на которой из раза в раз ведётся МЮ. В подборе игроков у клуба глобально 2 проблемы: надежды на хлам из академии, а также на бритишей.
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Steppenwolf
Это его брат из-за статистики так разошёлся
или там действительно были оскорбления ?
А вообще хорошо, что Мэйсон в курсе, что его дебют считают неудачным. Возможно, со шпорами поднапряжётся и выдаст игру получше.
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Anna Stebakova
Автор
Ответ Сергей Анохин
Измените название. "...после его дебюта в АПЛ за Манчестер Юнайтед"
да, спасибо! добавлю))
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