16 комментариев

Повод для радости или расстройства?

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд сообщил старшим сотрудникам клуба в первую неделю августа, что «Юнайтед» планирует вернуть Мэйсона Гринвуда, сообщает The Athletic.

Как заявил Арнольд на прошлой неделе, форвард не будет принимать участие в мероприятиях благотворительного подразделения клуба, фонда «Манчестер Юнайтед», в краткосрочной и среднесрочной перспективе, даже если клуб вернет его в основной состав.

В рамках плана реинтеграции Гринвуда Арнольд намеревался записать видео, объясняющее принятое решение, которое будет предназначено как для персонала, так и до широкой публики. Предполагалось, что клуб публично объявит о возвращении Гринвуда 4 августа.

Однако «красные дьяволы» так этого и не сделали, так что, вероятно, некоторые элементы плана все еще могут измениться.

Близкие к процессу источники, говорившие с The Athletic на условиях анонимности, не сообщили изданию точную причину, по которой «Юнайтед» отложил объявление. Однако многие журналисты отмечали, что клуб хочет проинформировать все заинтересованные стороны о своем решении, прежде чем обнародовать его. В первую очередь об этом должны узнать основные спонсоры, консультативный совет болельщиков клуба, известные бывшие игроки, а также члены женской команды.

Ранее сообщалось, что окончательное решение откладывается из-за того, что некоторые члены женской команды находятся на чемпионате мира в Австралии. The Athletic предполагает, что «Юнайтед» никогда не собирался консультироваться с ними, но они хотели заранее уведомить команду и получить обратную реакцию. Однако в прошлые выходные на футболисток обрушилась волна негатива в социальных сетях после того, как в The Guardian появилась статья, в которой утверждалось, что решение было отложено, чтобы клуб мог проконсультироваться с ними. Агрессии со стороны болельщиков было так много, а некоторые из сообщений были угрожающими до такой степени, что, как сообщает The Athletic, один из агентов хотел нанять службу кибербезопасности для своей клиентки.

21-летний Гринвуд не играл за «Юнайтед» с тех пор, как был арестован в январе 2022 года за обвинения в изнасиловании, контролирующем поведении и нападении с причинением телесных повреждений. В феврале этого года полиция Манчестера прекратила дело, сославшись на то, что в деле появились новые обстоятельства, а ключевые свидетели отказались от своих заявлений.