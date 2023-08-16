16 комментариев

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«Юнайтед» уже принял решение по Гринвуду. Ричард Арнольд объявил его старшим сотрудникам в начале августа — инсайд The Athletic

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Повод для радости или расстройства?

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд сообщил старшим сотрудникам клуба в первую неделю августа, что «Юнайтед» планирует вернуть Мэйсона Гринвуда, сообщает The Athletic.

Как заявил Арнольд на прошлой неделе, форвард не будет принимать участие в мероприятиях благотворительного подразделения клуба, фонда «Манчестер Юнайтед», в краткосрочной и среднесрочной перспективе, даже если клуб вернет его в основной состав.

В рамках плана реинтеграции Гринвуда Арнольд намеревался записать видео, объясняющее принятое решение, которое будет предназначено как для персонала, так и до широкой публики. Предполагалось, что клуб публично объявит о возвращении Гринвуда 4 августа.

Однако «красные дьяволы» так этого и не сделали, так что, вероятно, некоторые элементы плана все еще могут измениться.

Близкие к процессу источники, говорившие с The Athletic на условиях анонимности, не сообщили изданию точную причину, по которой «Юнайтед» отложил объявление. Однако многие журналисты отмечали, что клуб хочет проинформировать все заинтересованные стороны о своем решении, прежде чем обнародовать его. В первую очередь об этом должны узнать основные спонсоры, консультативный совет болельщиков клуба, известные бывшие игроки, а также члены женской команды.

Ранее сообщалось, что окончательное решение откладывается из-за того, что некоторые члены женской команды находятся на чемпионате мира в Австралии. The Athletic предполагает, что «Юнайтед» никогда не собирался консультироваться с ними, но они хотели заранее уведомить команду и получить обратную реакцию. Однако в прошлые выходные на футболисток обрушилась волна негатива в социальных сетях после того, как в The Guardian появилась статья, в которой утверждалось, что решение было отложено, чтобы клуб мог проконсультироваться с ними. Агрессии со стороны болельщиков было так много, а некоторые из сообщений были угрожающими до такой степени, что, как сообщает The Athletic, один из агентов хотел нанять службу кибербезопасности для своей клиентки.

21-летний Гринвуд не играл за «Юнайтед» с тех пор, как был арестован в январе 2022 года за обвинения в изнасиловании, контролирующем поведении и нападении с причинением телесных повреждений. В феврале этого года полиция Манчестера прекратила дело, сославшись на то, что в деле появились новые обстоятельства, а ключевые свидетели отказались от своих заявлений.

 

16 комментариев

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Леонид Ботвинник
Ответ Jazzzz
Давай на пару минут ты представишь, что Гринвуд изнасиловал и побил твою дочь (или сестру/мать), а потом задашь себе вопрос «был бы я на стороне фемок или нет?»
Вопрос решён полюбовно, у них ребёнок . Давай, посади его, лиши отца.
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Neron
Отрадно видеть, что болельщики Юнайтед по всему миру в основном солидарны с нами! Наратив простой: «Фемки всех достали! А Гринвуда пора вернуть!»
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ranelgee
Ответ Jazzzz
Давай на пару минут ты представишь, что Гринвуд изнасиловал и побил твою дочь (или сестру/мать), а потом задашь себе вопрос «был бы я на стороне фемок или нет?»
Тебя не смущает, что отец Хэрриетт на стороне Гринвуда, а не фемок?
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stanvixx
Да какой чёрт вообще основной команде до мнения какой то придаточной-женской? Кому он нужен вообще этот женский футбол, кто их смотрит по большому счёту? Ладно б там, чисто как дань моде (ну там "у всех клубов есть женские команды и у нас быть должна"), ну организовали, пусть балуются девицы от нефиг делать, мяч пинают, по травке бегают, забавляются на радость маме с папой. Но настолько воспринимать всерьёз, допуская вмешательство в дела основной команды клуба - бред.
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Сергей Костюков
Ответ Neron
Отрадно видеть, что болельщики Юнайтед по всему миру в основном солидарны с нами! Наратив простой: «Фемки всех достали! А Гринвуда пора вернуть!»
или верните,или отпустите,дайте пацану играть!
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Neron
Ответ Jazzzz
Давай на пару минут ты представишь, что Гринвуд изнасиловал и побил твою дочь (или сестру/мать), а потом задашь себе вопрос «был бы я на стороне фемок или нет?»
Ага! И женился на ней и ребёнка они родили! И всю её семью он пожизненно теперь содержать будет! Я бы ему мордочку бы раскрасил конкретно, но там вся её семья его очень любит))) и его 70к фунтов в неделю))) акстись)))
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Waititi
Ответ Jazzzz
Давай на пару минут ты представишь, что Гринвуд изнасиловал и побил твою дочь (или сестру/мать), а потом задашь себе вопрос «был бы я на стороне фемок или нет?»
да на пару минут представь что это было враньё чтоб содрать бабло, что тогда ты сделаешь со своей дочерью умник ? Что теперь нужно сделать чтоб Менди из Сити вернули два года его карьеры и жизни из-за таких конч дочерей. представитель тоже мне. вот сиди и представляй теперь почему в последние время все бабы хотят наживиться на футболистах по одним и тем же обвинениям.
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Валерий Фолин
Ответ Neron
Отрадно видеть, что болельщики Юнайтед по всему миру в основном солидарны с нами! Наратив простой: «Фемки всех достали! А Гринвуда пора вернуть!»
Зачем они тулят сюда тёлок команды. Они вообще в какои теме тут. Пипец массоеы
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Dm Kznts
Ответ Jazzzz
Давай на пару минут ты представишь, что Гринвуд изнасиловал и побил твою дочь (или сестру/мать), а потом задашь себе вопрос «был бы я на стороне фемок или нет?»
ты рассуждал бы также играй он за арс?
уверен что нет ))
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Dm Kznts
значит фемок банально запугают :)
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Neron
Ответ Kekemeke
как корабль назовешь.... Даже не удивительно что юзер с ником НЕРОН оправдывает насильника)).
Ты ничего обо мне не знаешь! Ник не отражает существо человека. Мне 41, на сайте с самого основания, делай выводы. P.S. Что такое Кекемеке?))))
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Руслан
Норм пацан гринвуд. Должен на зло всем собраться и доказать какой он лучший из лучших.
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SegaYasch
Ответ Леонид Ботвинник
Вопрос решён полюбовно, у них ребёнок . Давай, посади его, лиши отца.
Опять ты со своим отцом… это самый последний аргумент в данной ситуации просто - лишить отца. Отец там лещей маме накидал и в теории сыну можно накидать, но он же отец - как его оторвать от ребенка🤦🏽‍♂️
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