Магуайр близок к переходу в «Вест Хэм», клубы договорились о трансфере. «Молотобойцам» осталось согласовать личные условия с Харри, что не должно стать проблемой, утверждает Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, «Юнайтед» сперва хочет подписать замену англичанину. Главным кандидатом на эту роль пресса называет Павара. Но пока «МЮ» не договорился с «Баварией» о стоимости трансфера Бенжамена.

Алан Смит, экс-игрок «МЮ», считает, что «дьяволы» пожалеют, если решат продать Магуайра:

«Я думаю, Харри знает, что не будет играть регулярно, он, вероятно, смирился с этим. Мне кажется будущее Магуайра в клубе будет зависеть от него самого. Я подозреваю, что Тен Хаг не хочет его отпускать, ведь чтобы забраться выше, в команде обязаны быть такие игроки, как Харри. Он может провести 20 матчей и быть крайне последовательным.

Когда он только пришел, на него оказывалось давление из-за трансферной стоимости. Еще и давление, связанное с капитанской повязкой. Вероятно, для него это было тяжело. Если он останется, давление ослабнет.

Посмотрите на другие клубы. Чтобы быть конкурентноспособной, команде нужно четыре классных центральных защитника или, по крайней мере, три. Вероятно, Харри мог сыграть более важную роль, чем думают люди. Если они хотят выиграть лигу и добиться успеха в Европе, им понадобится глубина состава. Это будет зависеть от Магуайра: нужно ли ему каждую неделю выступать за основу.

Когда сэр Алекс Фергюсон был тренером, у нас было четыре классных нападающих, четыре классных центральных защитника, множество классных игроков полузащиты. Но не забывайте о количестве матчей. Если бы я был тренером, я бы хотел сохранить Харри в команде, но как футболист он, вероятно, хочет играть каждую неделю».

Как вам такая точка зрения?