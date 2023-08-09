Справедливо?

В ожидании возвращения Премьер-лиги Гари Невилл регулярно радует фанатов различными видео на своем YouTube-канале Overlap. Недавно он вместе с Джейми Каррагером решили обсудить ожидания от предстоящего сезона, и экс-защитник «Юнайтед» признался, что два новичка «красных дьяволов» заставляют его нервничать.

«Вратарь «Манчестер Юнайтед» всегда привлекает больше внимания, чем любой другой игрок в английском футболе. Я желаю ему [Андре Онана] всего наилучшего, потому что ему будет непросто. Ему понадобится твердый характер. Люди будут доставать его: каждое СМИ, эксперт, фанат любого другого клуба. Если он совершит ошибку, вы знаете, что произойдет».

«Есть две позиции, которые подвергаются наибольшему давлению, и вторая — это центральный нападающий. И парню, который будет на другой стороне поля, [Расмусу] Хейлунду тоже только предстоит адаптироваться.

Причина, из-за которой я нервничаю в преддверии этого сезона, заключается в этих двух неизвестных сзади и впереди на двух ключевых позициях, которые действительно должны найти общий язык, чтобы «Манчестер Юнайтед» был лучше, чем в прошлом сезоне».

«Красные дьяволы» заменили Давида де Хеа на Андре Онана, чьим коньком является игра ногами и длинные пасы. По задумке тен Хага, новый вратарь должен кардинальным образом изменить игру команды. На другом же конце поля, на острие атаки, будет юный Расмус Хейлунд, у которого за плечами лишь год выступлений в топ-лигах. Однако главный тренер уверен в способностях и таланте датчанина, поэтому, будем надеяться, что он именно тот, кто нужен «Юнайтед».