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Ваут Вегорст эмоционально попрощался с «МЮ»

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Нападающий «Бернли» Ваут Вегорст эмоционально попрощался с «МЮ», покинув клуб после полугода аренды.

Нападающий из Нидерландов перешел в «Юнайтед» в январе, когда тренер Эрик тен Хаг не мог тратить крупные суммы на игроков из-за ограничений финансового фэйр-плей.

Хотя вначале 30-летний футболист показывал многообещающую игру, отсутствие его голов в дальнейшем стало серьезной проблемой для «Юнайтед».

Вегорст не смог забить в 17 матчах Премьер-лиги, записав в свой актив только два гола в 31 игре за «МЮ».

«Юнайтед» решил не выкупать игрока, и он вернулся в «Бернли» перед новым сезоном.

В социальных сетях Вегорст попрощался с теперь уже своим бывшим клубом.

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