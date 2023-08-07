Нападающий «Бернли» Ваут Вегорст эмоционально попрощался с «МЮ», покинув клуб после полугода аренды.

Нападающий из Нидерландов перешел в «Юнайтед» в январе, когда тренер Эрик тен Хаг не мог тратить крупные суммы на игроков из-за ограничений финансового фэйр-плей.

Хотя вначале 30-летний футболист показывал многообещающую игру, отсутствие его голов в дальнейшем стало серьезной проблемой для «Юнайтед».

Вегорст не смог забить в 17 матчах Премьер-лиги, записав в свой актив только два гола в 31 игре за «МЮ».

«Юнайтед» решил не выкупать игрока, и он вернулся в «Бернли» перед новым сезоном.

В социальных сетях Вегорст попрощался с теперь уже своим бывшим клубом.