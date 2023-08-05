«Мы даже не говорим о них». Тен Хаг не понимает, почему два его игрока недополучают заслуженной похвалы
Эрик тен Хаг считает, что Мэйсон Маунт и Бруну Фернандеш недополучают заслуженной похвалы. После победы над «Лансом» нидерландец подчернкул качество своей команды:
«У нас есть игроки на поле, много игроков, которые могут изменить игру. И это не один футболись, а больше. Мы даже не говорим о Мэйсоне Маунте или Бруну, а ведь они могут сделать последний пас или забить гол».
Ни Маунт, ни Бруну во вчерашней игре не забили. Тем не менее, их треугольник с Каземиро – претендент на лучшую полузащиту в лиге.
Получится у «МЮ» побороться за титул?
P.S знаю, что Бисака форму набрал, видно что старается, но в атаке всё-равно никакой. А теперь представьте, что у 10 хага вместо Бисаки был бы Фримпонг. Тогда Шоу в тройке слева, Фрим по всей бровке , а Антони в полуфланге с забегами в центр. Пфффф