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«Мы даже не говорим о них». Тен Хаг не понимает, почему два его игрока недополучают заслуженной похвалы

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Эрик тен Хаг считает, что Мэйсон Маунт и Бруну Фернандеш недополучают заслуженной похвалы. После победы над «Лансом» нидерландец подчернкул качество своей команды:

«У нас есть игроки на поле, много игроков, которые могут изменить игру. И это не один футболись, а больше. Мы даже не говорим о Мэйсоне Маунте или Бруну, а ведь они могут сделать последний пас или забить гол».

Ни Маунт, ни Бруну во вчерашней игре не забили. Тем не менее, их треугольник с Каземиро – претендент на лучшую полузащиту в лиге.

Получится у «МЮ» побороться за титул?

3 комментария

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Давайте мы будем лучше что то говорить хотя бы после нескольких туров…
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Мяч из обороны в нападение поступал вчера молниеносно. Интересно, что фулбек, образовывающий тройку защиты, был Дало. Очевидно, с Бисакой так не прокатит. Видимо, при Бисаке, Шоу будет в тройке, а с Дало, Шоу будет подниматься выше. Видно вчера было, что не привычно в такой конфигурации играть. Интересно еще, как Маласию в такой структуре будут использовать. Как заща или латераля, или может оба варианта?
P.S знаю, что Бисака форму набрал, видно что старается, но в атаке всё-равно никакой. А теперь представьте, что у 10 хага вместо Бисаки был бы Фримпонг. Тогда Шоу в тройке слева, Фрим по всей бровке , а Антони в полуфланге с забегами в центр. Пфффф
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