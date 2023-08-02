Итальянские источники сообщили, что Софьян Амрабат сказал: «Я не знаю, ухожу ли я… может быть, я могу остаться здесь, в «Фиорентине».

Фабрицио Романо теперь сообщил, что цитата была полностью выдумана, и приоритет игрока, по сути, состоит в том, чтобы присоединиться к « Манчестер Юнайтед». На своем канале Youtube Фабрицио сказал:

«Мне сообщили из очень и очень надежных источников, что Амрабат вчера не говорил, что может остаться в «Фиорентине». Цитата фальшивая».

«Амрабат хочет уйти. Он хочет уйти и играть за «Манчестер Юнайтед». Он уже сказал «да» «Юнайтед».

Он также написал в Твиттере:

«Амрабат не сомневается: он сказал «да» «Манчестер Юнайтед», он хочет перехода с момента первых переговоров в июне, несмотря на богатые предложения Саудовской Аравии.

«Поймите, он никогда не говорил, что «остается» или что-то в этом роде. Поддельные цитаты.

«Официальной заявки пока нет — «Манчестер Юнайтед» отправит ее, как только Фред/Донни уйдут».