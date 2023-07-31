Софьян Амрабат тесно связан с переходом в «Манчестер Юнайтед» .

Марокканец на самом деле уже играл под руководством босса «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага во время их совместной работы в «Утрехте».

Амрабат явно высоко оценивает методы тренировок Тен Хага, потому что вот что он сказал о нем еще в марте во время интервью The Athletic :

«Он составил для меня план. Он спросил меня о моих сильных сторонах и о том, что я хотел бы улучшить. С первого дня он был занят мной. Не только я, все игроки.

«Многие тренеры в целом заняты командой, но он уделял много времени индивидуальной работе, потому что знал, что если отдельные игроки будут лучше, то и команда будет лучше. После каждой игры он показывал мне видео и все объяснял.

Мне было 18 или 19 лет, поэтому иногда я думал: «Уф, опять?» Но сейчас, когда я оглядываюсь назад, я понимаю, что это было так важно для моей карьеры. Я так многому научился у него [Тен Хага]».