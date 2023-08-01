Андре Онана хуже Давида де Хеа, а болельщики «Манчестер Юнайтед» скоро будут просить вернуть испанца, утверждает бывший игрок манкунианцев Дуайт Йорк.

Напомним, что испанский голкипер покинул клуб в качестве свободного агента.

«Я уже говорил, что «Манчестер Юнайтед» должен быть осторожен с тем, чего они хотят, отпуская Давида де Хеа. Его уход выглядел очень плохо. Де Хеа выигрывал «Золотую перчатку», это известный игрок, который иногда допускал ошибки, как и все мы.

«На мой взгляд, Онана не так хорош, как Де Хеа, и люди должны очень внимательно наблюдать за ним. Я видел его раньше, но Премьер-лига - это другой уровень, где игра очень быстра и сильное давление. Иногда Онана пытается быть полевым игроком, а не вратарем. Я буду очень внимательно следить за этим парнем, и люди, которые критиковали Де Хеа и хотели, чтобы он ушел, вероятно, будут теми, кто позовет его обратно», - заявил Йорк.