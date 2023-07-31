Андре Онана разозлился на Харри Магуайра после того, как защитник допустил ошибку во время предсезонного товарищеского поражения «Манчестер Юнайтед» от дортмундской «Боруссии» со счетом 3:2.

Неправильный пас Магуайра позволил «Дортмунду» пробить по воротам, прежде чем вратарь сделал сейв. Затем он побежал прямо к игроку сборной Англии и отругал его за ошибку.

«Во-первых, Магуайр не сделал ничего плохого, — сказал в интервью talkSPORT Габриэль Агбонлахор.

«Я чувствую, что он легкая мишень. Ты сделаешь это с [Лисандро] Мартинесом? Я не думаю, что ты или даже [Маркус] Рэшфорд поступят так же с ним. Магуайр — легкая мишень, поэтому мне это не понравилось».

«Я бы понял, если бы это была большая ошибка, которая стоила гола, или вина Магуайра, но я хочу видеть такую ​​же энергию от каждого игрока.

Я понимаю, что он [Онана] пытается установить высокие стандарты. Но представьте, если Магуайр сделает это с ним. Вам нужно уважать своих товарищей по команде».