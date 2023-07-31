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«Он сделает это с Личей?»: Онана раскритиковали за неуважение к Магуайра, которого назвали «легкой мишенью»

Харри Магуайр Харри Магуайр
Андре Онана Андре Онана
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Габриэль Агбонлахор Габриэль Агбонлахор
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Андре Онана разозлился на Харри Магуайра после того, как защитник допустил ошибку во время предсезонного товарищеского поражения «Манчестер Юнайтед» от дортмундской «Боруссии» со счетом 3:2.

Неправильный пас Магуайра позволил «Дортмунду» пробить по воротам, прежде чем вратарь сделал сейв. Затем он побежал прямо к игроку сборной Англии и отругал его за ошибку.

«Во-первых, Магуайр не сделал ничего плохого, — сказал в интервью talkSPORT Габриэль Агбонлахор.

«Я чувствую, что он легкая мишень. Ты сделаешь это с [Лисандро] Мартинесом? Я не думаю, что ты или даже [Маркус] Рэшфорд поступят так же с ним. Магуайр — легкая мишень, поэтому мне это не понравилось».

«Я бы понял, если бы это была большая ошибка, которая стоила гола, или вина Магуайра, но я хочу видеть такую ​​же энергию от каждого игрока.

Я понимаю, что он [Онана] пытается установить высокие стандарты. Но представьте, если Магуайр сделает это с ним. Вам нужно уважать своих товарищей по команде».

6 комментариев

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Slash05
Онана делает то, что хотел бы сделать Де Хея
+5
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+3
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red manchester
У Бруно характер истерики. А у онана взрывной характер они лучшие на своих позициях и поэтому требуют от других хорошей игры
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Леонид Ботвинник
Что развели панику - нормальное явление в футболе, вратарь пинает игрокам, так и должно быть . Это обычная рабочая схема, в раздевалке поцелуются в десна и все будет хоккей.
+2
-1
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Леонид Ботвинник
К слову, желающие могут посмотреть игры Аякса. И Личе доставалось, так что не надо искать черную кошку в тёмной комнате , если её там нет .
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fellx
Бруно его просто проигнорил во время углового удара. Разные уровни.
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