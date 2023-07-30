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Не стал молчать. Бруну ответил на претензии, что он проигнорировал Андре Онана во время предсезонного матча с «Реалом»

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Все не так, как кажется.

В сети завирусилось видео с «доказательствами» того, что Бруну Фернандеш игнорирует новичка Андре Онана. Полузащитник заметил и ответил на обвинения.

Бруну, этим летом ставший капитаном вместо Харри Магуайра, неоднократно подвергался критике из-за излишней эмоциональности или недостатка характера, и во время товарищеского матча против «Реала» фанаты нашли этому новое подтверждение.

На 35-й минуте мадридцы получили угловой, и Онана руководил расстановкой своей товарищей по команде для защиты ворот. Некоторым болельщикам показалось, что Фернандеш проигнорировал инструкции голкипера, и видео этого эпизода стало стремительно набирать популярность.

Футбольный аккаунт Was84FC выложил кадры из трансляции с подписью:

«Капитан Бруну не хочет, чтобы кто-то исправлял его или давал ему советы. Бруну полностью проигнорировал новичка Онана».

Фернандеша возмутило это заявление, и он решил лично ответить на претензии. Полузащитник написал в комментариях под видео:

«Мило, что вы увидели, что я игнорирую его, когда в этот момент я шел к углу, который он мне указал.

Хорошая попытка выставить все в плохом свете».

 

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