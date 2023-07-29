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Будущее Мактоминея в «Юнайтед» может сильно измениться. Все из-за травмы другого игрока «МЮ»

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По данным The Independent, Тен Хаг хочет, чтобы команду покинул ряд игроков, в том числе Мактоминей. Но «Юнайтед» расстанется с полузащитником лишь за солидную сумму, пишет Sky Sports.

Как утверждает talkSPORT, «Манчестер Юнайтед» установил на Скотта ценник в 40 млн евро. «Вест Хэм» активно интересуется шотландцем, но вряд ли отдаст за него такую сумму. «Молотобойцы» рассматривают вариант с арендой игрока.

Но будущее Мактоминея в «Юнайтед» может сильно измениться из-за травмы Майну, пишет The Telegraph. Кобби получил повреждение в товарищеском матче против «Мадрида». «Юнайтед» сообщил, что юноша пропустит старт сезона.

По информации The Telegraph, Тен Хаг обеспокоен тем, что из-за травмы Майну и возможных будущих трансферов глубина полузащиты его команды будет недостаточной. При таком раскладе расставание с Мактоминеем станет для «МЮ» тяжелым.

«Дьяволы» работают над подписанием Амрабата. Но, как утверждает The Telegraph, трансфер Софьяна будет легче осуществить, если «Юнайтед» продаст Скотта.

Стоит ли «Юнайтед» отпускать Мактоминея?

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