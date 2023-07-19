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Соберитесь, Глейзеры! «Юнайтед» не входит даже в топ-4 АПЛ по тратам на трансферы

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Пока «Манчестер Юнайтед» активно пытается подписать голкипера «Интера» Андре Онана, Мэйсон Маунт остается единственным подписанием манкунианцев в летнее трансферное окно.

Клуб потратил на полузащитника «Челси» £60 млн.

Позади уже половина лета, поэтому можно оценить расходы английских клубов в межсезонье. «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм» - все он потратили больше, чем «Юнайтед» этим летом. Неожиданно? Пожалуй, да.

Особенно удивляет лидер.

Как будет выглядеть этот график 1 сентября?

4 комментария

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Denis Sadkovskiy
Кого купил Лутон?
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Тимур Бадыров
Кого ещё купит Юнайтед??
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Censormorum
По такой логике, а вернее её отсутствии, владельцев Сити в центре Манчестера линчуют.
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ѢѢ
Ответ Denis Sadkovskiy
Кого купил Лутон?
Тахит Чонг
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