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Маунта обвинили в неуважении фанатов «Юнайтед». Клуб объяснил ситуацию — все не так, как кажется

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Мэйсон поступил правильно.

«Юнайтед» встал на защиту Маунта после того, как в сети появилось видео, на котором игрок «красных дьяволов» отказался подписывать футболки болельщикам, которые ждали его у базы клуба.

В начале июля английский полузащитник стал игроком «Юнайтед», и с момента своего перехода он с восхищением отзывался о своем новом клубе и его фанатах. Однако на днях его попытались обвинить в неуважении к фанатам.

В сети появилось видео, на котором некие люди, называющие себя болельщиками манкунианцев, на парковке у базы клуба просят Маунта подписать футболки. На что Мэйсон им отвечает: «Вы знаете, что я не подпишу, — а после разочарованно добавил. — Я не подписывал их последние три дня, поэтому я не знаю, почему вы продолжаете возвращаться».

Как только эти кадры набрали популярность в соцсетях, а на игрока посыпались оскорбления, «Юнайтед» поддержал своего футболиста. Клуб заявил, что эти люди, круглосуточно караулящие игроков, занимаются перепродажей футболок и «стали настоящей проблемой». Вот полное заявление манкунианцев:

«К сожалению, такого рода ситуации стали происходить слишком часто. Это последнее, чего Мэйсон заслуживает после того, как он был так дружелюбен со всеми, с кем он встречался с тех пор, как присоединился к «Юнайтед».

Профессиональные охотники за автографами регулярно заставляют игроков «Юнайтед» подписывать большое количество предметов, которые они затем продают за сотни фунтов.

Это стало повседневным явлением и серьезной проблемой в Каррингтоне. Эти организованные группы блокируют путь для машин игроков и беспокоят их, когда они прибывают на свое рабочее место и покидают его. Эта ситуация становится действительно опасной, и им нужно беспокоиться о том, что это только вопрос времени, когда кто-то пострадает.

Также это означает, что маленькие фанаты, которые просто хотят пообщаться со своими героями, часто упускают возможность, потому что игроки не могут остановиться, чтобы сфотографироваться с ними, не взаимодействуя с группами этих лиц.

Это настоящее разочарование для всех, сотрудники службы безопасности ведут регулярный диалог с игроками о том, как решить проблему. Если проблема не исчезнет, обязательно будут приняты меры».

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