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Первый конфликт Маунта в «МЮ»? Мэйсон отказался подписывать футболку для фанатов после игры

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Мэйсон Маунт попал на камеру во время неловкого разговора с некоторыми болельщиками «Манчестер Юнайтед». 

Они попросили Маунта подписать для них майку. Тем не менее, 24-летнему мужчине это явно надоело, поскольку он ушел.

На кадрах, которыми поделился пользователь TikTok @icons4_u, видно, как трое мужчин следуют за Маунтом.

«Вы знаете, что я их не подписываю», — ответил Маунт, уходя, засунув руки в карманы.

Маунт оставался вежливым и уважительным, извиняясь при попытке уйти.

«Извините, ребята, я не подписывал их последние три дня, поэтому не понимаю, почему вы продолжаете возвращаться», — заметил он.

2 комментария

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Guinnessman
Прежде чем писать никчемные заголовки, могли бы хоть клубные сети почитать, но у Твиттс политика главное "чирикнуть" по принципу слышал звон....

В интернете циркулирует видео с Мэйсоном Маунтом, который отказывается подписывать футболки лицам, называющим себя болельщиками «Манчестер Юнайтед».

Клуб дал официальное пояснение: эти и многие другие лица каждый день дежурят у въезда на тренировочную базу — они занимаются продажей атрибутики с автографами футболистов. Клуб говорит, что это стало настоящей проблемой: люди перекрывают проезд машинам футболистов и домогаются их.
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Ответ Guinnessman
Прежде чем писать никчемные заголовки, могли бы хоть клубные сети почитать, но у Твиттс политика главное "чирикнуть" по принципу слышал звон.... В интернете циркулирует видео с Мэйсоном Маунтом, который отказывается подписывать футболки лицам, называющим себя болельщиками «Манчестер Юнайтед». Клуб дал официальное пояснение: эти и многие другие лица каждый день дежурят у въезда на тренировочную базу — они занимаются продажей атрибутики с автографами футболистов. Клуб говорит, что это стало настоящей проблемой: люди перекрывают проезд машинам футболистов и домогаются их.
Вот она правда
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