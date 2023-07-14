Первый конфликт Маунта в «МЮ»? Мэйсон отказался подписывать футболку для фанатов после игры
Мэйсон Маунт попал на камеру во время неловкого разговора с некоторыми болельщиками «Манчестер Юнайтед».
Они попросили Маунта подписать для них майку. Тем не менее, 24-летнему мужчине это явно надоело, поскольку он ушел.
На кадрах, которыми поделился пользователь TikTok @icons4_u, видно, как трое мужчин следуют за Маунтом.
«Вы знаете, что я их не подписываю», — ответил Маунт, уходя, засунув руки в карманы.
Маунт оставался вежливым и уважительным, извиняясь при попытке уйти.
«Извините, ребята, я не подписывал их последние три дня, поэтому не понимаю, почему вы продолжаете возвращаться», — заметил он.
В интернете циркулирует видео с Мэйсоном Маунтом, который отказывается подписывать футболки лицам, называющим себя болельщиками «Манчестер Юнайтед».
Клуб дал официальное пояснение: эти и многие другие лица каждый день дежурят у въезда на тренировочную базу — они занимаются продажей атрибутики с автографами футболистов. Клуб говорит, что это стало настоящей проблемой: люди перекрывают проезд машинам футболистов и домогаются их.