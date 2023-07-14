Мэйсон Маунт попал на камеру во время неловкого разговора с некоторыми болельщиками «Манчестер Юнайтед».

Они попросили Маунта подписать для них майку. Тем не менее, 24-летнему мужчине это явно надоело, поскольку он ушел.

На кадрах, которыми поделился пользователь TikTok @icons4_u, видно, как трое мужчин следуют за Маунтом.

«Вы знаете, что я их не подписываю», — ответил Маунт, уходя, засунув руки в карманы.

Маунт оставался вежливым и уважительным, извиняясь при попытке уйти.

«Извините, ребята, я не подписывал их последние три дня, поэтому не понимаю, почему вы продолжаете возвращаться», — заметил он.