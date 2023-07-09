«Манчестер Юнайтед» сейчас очень близок к завершению подписания Андре Онаны. Мне сказали, что он должен быть закрыт к концу следующей недели», — сказал Фабрицио Романо CaughtOffside.

«Вратарь «Интера» уже согласовал личные условия, и скоро должно поступить предложение, поскольку «Юнайтед» очень хочет, чтобы он отправился в предсезонный тур по США.

«Конечно, это следует за уходом Давида де Хеа, что было окончательно подтверждено вчера. Де Хеа оценит свои возможности в ближайшие несколько дней. К нему обратился какой-то саудовский клуб, но пока ничего не продвинулось, он хочет не торопиться с этим решением вместе со своей семьей".

«Он хотел подписать новый контракт, он очень хотел его подписать, но «Манчестер Юнайтед» решил вложить большие средства в нового вратаря».