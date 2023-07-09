United Tweets
Блог

Когда «Манчестер Юнайтед» завершит сделку с Андре Онаной? Фабрицио Романо отвечает

Андре Онана Андре Онана
Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

«Манчестер Юнайтед» сейчас очень близок к завершению подписания Андре Онаны. Мне сказали, что он должен быть закрыт к концу следующей недели», — сказал Фабрицио Романо CaughtOffside.

«Вратарь «Интера» уже согласовал личные условия, и скоро должно поступить предложение, поскольку «Юнайтед» очень хочет, чтобы он отправился в предсезонный тур по США.

«Конечно, это следует за уходом Давида де Хеа, что было окончательно подтверждено вчера. Де Хеа оценит свои возможности в ближайшие несколько дней. К нему обратился какой-то саудовский клуб, но пока ничего не продвинулось, он хочет не торопиться с этим решением вместе со своей семьей".

«Он хотел подписать новый контракт, он очень хотел его подписать, но «Манчестер Юнайтед» решил вложить большие средства в нового вратаря».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий