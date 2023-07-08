Мэйсон Маунт совсем недавно выступал за «Челси» и в матчах против «Юнайтед» конфликтовал с футболистами, которые теперь стали его одноклубниками.

От англичанина доставалось Лисандро Мартинесу.

И Бруну Фернандешу.

Журналисты пресс-службы «МЮ» прямо спросили Мэйсона о старых стычках с новыми одноклубниками. Полузащитник заверил, что в стане «красных дьяволов» не будет никакой вражды:

«Ну да, такое было. Но ведь это футбол, подобное случается. Но теперь мы в одной команде и сражаемся вместе. Так даже лучше! У нас было несколько стычек на поле, но иногда это необходимо для победы».

С Мартинесом Маунт отношения уже точно наладил! На тренировке «Юнайтед» Лича обнял новичка и назвал его братом. Да и Бруну успел поприветствовать англичанина забавной публикацией, в которой по-доброму вспомнил их небольшой конфликт на футбольном поле.

Скоро мы увидим, как троица вместе защищает цвета «Манчестер Юнайтед».