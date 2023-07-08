United Tweets
Блог

«Юнайтед» договорился с «Интером» по трансферу Онаны. Сделка практически закрыта

Андре Онана Андре Онана
Клубы Клубы
возможные трансферы возможные трансферы
серия А Италия серия А Италия
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Интер Интер
Футбол Футбол

Сегодня клуб официально остался без вратаря.

Вскоре после того, как Давид Де Хеа объявил о своем уходе из клуба свободным агентом, многие издания сообщили, что «Юнайтед» наконец договорился с миланским «Интером» по Андре Онане.

Такие издания, как Manchester Evening News, Daily Mail и Sky Sports подтвердили это, заявив, что обе стороны согласились на сумму в 50 миллионов евро и дополнительные условия.

Сперва «Интер» настаивал на сумме около 60 млн евро, но, как сообщается, пошел на компромисс.

В отличие от Де Хеа, Онана лучше играет с мячом, что дает большой плюс в выборе Эриком тен Хагом тактики на матч.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Otabek Usmonov
Все говорят что он лучше играет ногами
чем Де Хеа,а руками как играет не ужели лучше Де Хеа.посмотрим следующий сезон выиграет ли золотое перчатки.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serdar Muhatov
так отвратительно поступить с Де Хеа! это в очередной раз показывает как руководство МЮ относится к игрокам и болельщикам и к своим активам. он много лет верой и правдой служил клубу и заслужил хороших проводов и почёта. а так тупо выставлять его на улицу, это не правильно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Erakha
Ответ Otabek Usmonov
Все говорят что он лучше играет ногами чем Де Хеа,а руками как играет не ужели лучше Де Хеа.посмотрим следующий сезон выиграет ли золотое перчатки.
Он не только лучше ногами а лучше во многих аспектах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий