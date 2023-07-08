Сегодня клуб официально остался без вратаря.

Вскоре после того, как Давид Де Хеа объявил о своем уходе из клуба свободным агентом, многие издания сообщили, что «Юнайтед» наконец договорился с миланским «Интером» по Андре Онане.

Такие издания, как Manchester Evening News, Daily Mail и Sky Sports подтвердили это, заявив, что обе стороны согласились на сумму в 50 миллионов евро и дополнительные условия.

Сперва «Интер» настаивал на сумме около 60 млн евро, но, как сообщается, пошел на компромисс.

В отличие от Де Хеа, Онана лучше играет с мячом, что дает большой плюс в выборе Эриком тен Хагом тактики на матч.