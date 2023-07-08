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«Один из лучших вратарей в истории клуба»: Тен Хаг прокомментировал уход Де Хеа

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После 12 лет в «Манчестер Юнайтед» Де Хеа покидает клуб. Информацию подтвердили «дьяволы» и сам голкипер.

В беседе с пресс-службой «МЮ» Тен Хаг прокомментировал уход испанца:

«Нужно обладать первоклассными качествами и сильным характером, чтобы отыграть хотя бы один матч за «Манчестер Юнайтед». Сделать это 545 раз за 12 лет – уникальное достижение, особенно для вратаря, где каждый матч ставит тебя в центр внимания.

То, что Де Хеа четыре раза получал награды «Игрок года» как от болельщиков, так и от своих товарищей по команде, свидетельствует о высоком уровне его игры. Давида навсегда запомнят как одного из лучших вратарей в истории клуба.

Лично я благодарен ему за 25 игр без пропущенных мячей в прошлом сезоне, благодарен ему за его вклад в результаты команды в течение моего первого года в клубе. Все игроки и персонал желают ему всего наилучшего на следующем этапе его выдающейся карьеры».

Де Хеа перебрался в «Юнайтед» из «Атлетико» в 2011 году. За 12 лет в «МЮ» он провел 545 игр, записав на свой счет 190 «сухих» матчей – это рекордные показатели для голкиперов «дьяволов». Вместе с клубом испанец взял пять трофеев.

В следующем сезоне у команды Тен Хага появится новый первый номер. Вероятно, место в воротах «Юнайтед» займет Андре Онана. По данным La Gazzetta dello Sport, манкунианцы могут заплатить за камерунца 50 млн евро с учетом бонусов.

Какой матч Де Хеа в «Юнайтед» запомнился вам ярче остальных? Делитесь воспоминаниями в комментах!

3 комментария

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Ахма Начоо
Прощай легенда!!!
+1
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Алексей Максимов
😢😢😢😢
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Александр Калашников
Де Хеюшка, братан, знаю ты сидишь на Спортс и читаешь нас. Отдуши 🍻🍺🍺🍺 за тебя)
0
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