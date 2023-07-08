Андре Онана после одного неудачного матча запретил себе испытывать страх во время игры. Теперь он всегда рискует и не боится ошибиться — это сделало его лучше:

«Голкипер должен понимать, что ошибки — это часть его жизни. Я не планирую ошибаться, но знаю, что однажды сделаю это. Я даю себе установку: если я ошибусь в этом матче, ничего страшного, потому что это часть моего обучения.

При этом всём голкипер должен обладать сильным характером, потому что если ты думаешь об ошибках, это проблема. Ошибки Куртуа и Аллисона о которых спрашивал интервьюер — это нормальное явление. Они постоянно рискуют. И если ты не рискуешь, у тебя не будет никаких проблем, но тогда ты не поможешь своей команде. Что я понимаю под отсутствием риска? Выбивать все мячи куда подальше».

Интервьюер: «Когда ты рискуешь, ты наслаждаешься вздохами «Сан-Сиро»?

Онана: «Нет, я не чувствую всего этого, я нахожусь в своём мире. Когда у нас важный матч, я слушаю музыку и пытаюсь выключить свои мысли. Потому что если я отвлекусь, то увижу эту огромную толпу фанатов... нет, я не хочу об этом думать, я выкидываю эти мысли из своей головы. Я приезжаю с музыкой в наушниках, делаю свою работу и возвращаюсь домой».

Интервьюер: «Ты испытывал когда-нибудь страх во время матча?

Онана: «Да, я испытывал сильнейших страх. Сильнейший! И после той игры я сказал себе, что больше такого не повторится — если у нас будет матч «Реалом» или «Барсой», у меня не будет никакого страха. Если против нас на поле выйдет 22 игрока, я не буду этого бояться. Потому что однажды я проиграл из-за страха финал Лиги Европы».

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