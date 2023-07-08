Ди Марцио вчера писал, что Андре Онана встречался с представителями «МЮ» в Амстердаме.

Сегодня Андре выложил это:

"Вернуться домой - всегда особенный момент. Было честью защищать этот стадион", - написал он.

Соглашение между «МЮ» и «Интером» по Онана «неизбежно». Вчера прошел еще один раунд переговор, который оценен как положительный. В ближайшее время «МЮ» сделает еще одно предложение, которое будет принято.

Сделка будет заключена к концу следующей недели. Индивидуальные условия с голкипером согласованы. «МЮ» хочет, чтобы Онана поехал с командой в тур по США.