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Онана встречался с представителями «МЮ» в Амстердаме. Соглашение «неизбежно»

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Ди Марцио вчера писал, что Андре Онана встречался с представителями «МЮ» в Амстердаме. 

Сегодня Андре выложил это: 

"Вернуться домой - всегда особенный момент. Было честью защищать этот стадион", - написал он.

Соглашение между «МЮ» и «Интером» по Онана «неизбежно». Вчера прошел еще один раунд переговор, который оценен как положительный. В ближайшее время «МЮ» сделает еще одно предложение, которое будет принято.

Сделка будет заключена к концу следующей недели. Индивидуальные условия с голкипером согласованы. «МЮ» хочет, чтобы Онана поехал с командой в тур по США.

4 комментария

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Слава Абдуллаев
Как по мне, прекрасный трансфер, но есть риски с АПЛ, сможет ли он привыкнуть к английскому стилю, я сяитаю, что да. Как и в оборонительном, так и в атакующем стиле, за счёт итальянской и голландской лиги. Также понимание идей Тен Хага есть, т. е. единственное, что может помешать, так это долгая аклиматизация к АПЛ, но, я думаю, что она быстро привыкнет к лиге и сразу же даст результат
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СэрАлексФергюсон
Ну и хорошо, посмотрим поборется ли Тен Хаг за АПЛ в следующем сезоне или доминация Сити окажется слишком сильной (
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ДедаДома.нет
Еще бы Кейна. И можно запасаться поп кормам.
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Muhamad Zohirov
Крутая очень Крутая
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