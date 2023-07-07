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Не все поняли, почему Маунт получил №7 после трансфера в «Юнайтед». В ответ на критику Мэйсон пообещал «завоевать доверие» фанатов

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«Я знаю историю клуба».

«Юнайтед» удивил многих фанатов, решив отдать Мэйсону Маунту номер 7, который оставался свободным после ухода Криштиану Роналду. Многие болельщики предпочли бы, чтобы легендарную «семерку» получил Алехандро Гарначо, Джейдон Санчо или кто-то из потенциальных новичков.

Полузащитник решил развеять эти опасения, пообещав с уважением относиться к этому номеру:

«Я знаю историю клуба и понимаю ответственность, которую беру на себя вместе с этой футболкой.

Самое главное для меня — завоевать ваше доверие, и я буду упорно работать для этого. Я не подведу вас, красные!» — написал Мэйсон на своей странице в соцсетях.

Сообщалось, что этим номером клуб и Эрик тен Хаг хотели продемонстрировать, как высоко они ценят полузащитника.

Ждем новую «семерку» на поле!

1 комментарий

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Vezdexodof
Надеюсь, что груз ответственности за 7й номер не повлияет негативно на Маунта, а наоборот будет стимулировать к работе над собой и положительным результатам.
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