Мэйсон Маунт стал новым игроком «Манчестер Юнайтед». Контракт с хавбеком рассчитан на 5 лет с возможностью продления на год. За англичанина «дьяволы» заплатили «Челси» 55+5 млн фунтов, пишет Sky Sports.

За «МЮ» Мэйсон будет выступать под 7-м номером, который в клубе был свободен после ухода Роналду.

Полузащитник уже успел похвалить Тен Хага, наконец, игрок лично встретился со своим новым тренером. У голландца есть лишь одна просьба, которую он озвучил Маунту: «Хочу, чтобы ты стал очень важен для этой команды».

Игрок и тренер обменялись теплым рукопожатием, а затем Тен Хаг отправил Мэйсона на поле.

Маунт был очень важен для «Челси», это доказывает статистика полузащитника. Теперь в карьере англичанина наступила новая глава, в которой он будет защищать цвета «красных дьяволов».

Сможет ли Маунт исполнить просьбу Тен Хага и стать важным для «Юнайтед» игроком?