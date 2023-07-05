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У Маунта 7-й номер! Вспоминаем всех семерок «МЮ» в XXI веке

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Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм
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Станет новым Роналду или Депаем?

Мэйсон Маунт перешел в «Манчестер Юнайтед» и сразу забрал себе легендарный седьмой номер. Daily Mail отмечает: Эрик тен Хаг лично предложил англичанину седьмой номер (в «Челси» Мэйсон играл под 19-м), чтобы подчеркнуть важность для команды. Джордж Бест, Денис Лоу, Стив Коппелл, Брайан Робсон, Пол Инс, Эрик Кантона – под этим номером выступали суперзвезды прошлого века.

В XXI веке он чаще менял хозяина – Маунт станет девятым игроком с 7-кой. Вспоминаем, кто был до него.

Дэвид Бекхэм

Англичанин подхватил номер после завершения Кантона и выступал под ним шесть лет: с 1997-го вплоть до трансфера в мадридский «Реал» (лето-2003). Рой Кин писал в автобиографии, что Алекс Фергюсон не хотел отдавать седьмой номер Бекхэму и настаивал, чтобы его взял Кин. Ирландец  вполне комфортно чувствовал себя под 16-м и уговорил тренера все-таки передать ее Дэвиду.

«Когда ты получаешь футболку с номером 7, не имеет значения, кто носил ее раньше или чего этот игрок добился в прошлом, – объяснял Бекхэм. – Не думаю, что она связана с каким-то давлением.

Мне она никогда не принадлежала. Для меня она была источником вдохновения. Это были майки Джорджа Беста, Брайана Робсона, Эрика Кантона – эти футболисты и есть единственная причина, по которой я хотел носить футболку с седьмым номером».

Криштиану Роналду

Бекхэм ушел – а Роналду пришел и забрал семерку себе. С ней и отыграл шесть сезонов. Изначально Криш хотел 28-й номер.

«Фергюсон сказал: «Нет, у тебя будет №7». Так что знаменитая футболка стала дополнительным источником мотивации. Мне нужно было ей соответствовать», – вспоминал Роналду.

Майкл Оуэн

В 2009-м Роналду ушел, и «Юнайтед» подхватил Майкла Оуэна. Едва ли можно было предположить это в конце 1990-х, когда Оуэн был юной суперзвездой «Ливерпуля». Англичанину выделили свободную семерку.

Оуэн вспоминал в интервью JOE: «Фергюсон позвал меня и Кэррика к себе. Сказал: «Майкл, хочу, чтобы ты надел майку с семеркой. Думаю, ты справишься с давлением и с тем, что с ним связанно. Дальше кивнул Кэррику: «Если она не нужна тебе, Майкл может ее взять». Он смотрит на меня и говорит: «Хочешь?». И я ответил: «Конечно».

Сразу же последовал памятный победный гол в дерби против «Ман Сити» и хет-трик в Вольфсбурге в Лиге чемпионов, который помог выйти в плей-офф ЦСКА. В следующем сезоне Оуэн взял и чемпионство.

Антонио Валенсия

Эквадорец начинал с номером 25 на спине, в 2012-м взял семерку после Оуэна. Только взял – рухнула результативность. Так что Валенсия вернулся к числу 25: «Подумал тогда, почему бы не взять обратно 25-й? Я был успешен в этой футболке. Не хочу, чтобы люди думали, что я не выполнял свою работу из-за излишнего давления от номера. Видимо, я поставил высокую планку в 2012-м. А потом возникла проблема со спиной, которая не позволяла нормально тренироваться».

Анхель Ди Мария

Не самое лучшее воспоминание у болельщиков «МЮ» об этом седьмом номере – у Ди Марии в клубе почти ничего не получилось: аргентинец и из «Реала» уходить не хотел, и фактически перешел в «МЮ» из-за денег. Несколько месяцев все шло неплохо, а потом все хуже – слишком много давления плюс добило ограбление дома. Жена Ди Марии позже вообще раскритиковала все, что связано с Манчестером – город, еду, женщин.

«Мне было плевать на 7-й номер в «МЮ», хотя поначалу мне о нем постоянно говорили. Это просто футболка», – вспоминал позже Ди Мария. Не удивительно, что надолго он не задержался

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Мемфис Депай

Семерка долго не пустовала – у голландца (Луи ван Гала) ее тут же занял голландец (Депай). Но до легендарности, мягко говоря, не дотянул. Поначалу все шло неплохо, потом Депай потерял место в составе и закончил сезон в АПЛ с унылыми 2+1 по гол плюс пас, а в следующем вообще вышел на поле лишь четыре раза.

Хотя поначалу Мемфис говорил, что никакого давления нет: «Отношусь к этой истории с уважением, но хочу идти своей дорогой. Получить седьмой номер – это честь, и я буду носить его с гордостью. В прошлом сезоне я играл с семеркой на спине за ПСВ и забил много голов, так что чувствую себя уверенно, выступая под этим номером».

Алексис Санчес

Чилиец после мощных сезонов в «Арсенале» практически потерялся в «МЮ». Хотя и говорил тогда: «Мне позвонил Жозе Моуринью и сказал: «Алексис, вот номер семь для тебя». Тогда я сказал себе, что стану первым чилийцем, сыгравшим за «Манчестер Юнайтед». Под седьмым номером играли Кантона, Бекхэм, Роналду, а теперь он будет у чилийца. Это стало мечтой».

Но еще одна южноамериканская семерка не прижилась в клубе. Про него писали британские медиа: «У Санчеса репутация закрытого и угрюмого человека. Он не раз был замечен в плохом настроении на тренировочной базе, нередко остается один, а также ест в столовой в одиночку. Выглядит как потерявшийся мальчик. То же самое было с Ди Марией».

Так что и у этого седьмого номера не заладилось.

Эдинсон Кавани

Чилиец передал пост уругвайцу. Получилось лучше – в сезоне-2020/21 Кавани забил 17 голов во всех турнирах, отличился в финале Лиги Европы, остался на следующий сезон. А там пришлось переодеться в 21-й номер: Криштиану Роналду вернулся в Манчестер и попросил привычный номер. ESPN писал, что Кавани был в ярости, но согласился.

Впрочем, все это было не так уж и надолго – через год в «МЮ» не было ни Кавани, ни Роналду.

***

С ноября-2022 семерка пустовала. Говорили, что номер очень хочет Гарначо. Он большой фанат Роналду – ну вы видели его вечеринку. Но пока Алехандро рано: источники внутри клуба отмечали, что штаб не хочет лишнего давления на аргентинца. 

Посмотрим, как с давлением справится Маунт. 

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Фото: Gettyimages.ru/Bryn Lennon / Staff, Ross Kinnaird / Staff, Ian Walton / Staff, Michael Regan / Staff, Laurence Griffiths / Staff, Alex Livesey / Stringer, Dean Mouhtaropoulos / Staff, Alex Pantling / Staff

6 комментариев

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ayat
После Роналду никто толком не блеснул. Короче теперь "семерка" не " семерка", можно раздавать направо- налево. Магия не действует.
+5
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+5
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Gammicus
Из всех, Ди Мария конечно самый сказочный ..... Мало того что продался за бабло,как представительница древней профессии, так еще и рыдал всё время как ему плохо. Просто хтьфу в лицо ему
+2
-1
+1
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CoTTo
станет семеркой на банке!!
+1
-1
0
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Северный болельщик
Эрик - самый седьмой! Каких-то какакашек показали, о лучшем не упомянули
0
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0
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Ashan Sorokin
Ответ ayat
После Роналду никто толком не блеснул. Короче теперь "семерка" не " семерка", можно раздавать направо- налево. Магия не действует.
Потому что больше не было топ игроков у М.Ю кроме ди Марии но у него не пошло ,Маунт кстати как раз топ игрок вернее был до 2021 года
+1
-1
0
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bevooch
Ответ ayat
После Роналду никто толком не блеснул. Короче теперь "семерка" не " семерка", можно раздавать направо- налево. Магия не действует.
Хм... Оказывается цифра - это просто цифра? Во дела.
0
0
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