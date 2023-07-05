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«Я крайне амбициозен». Первые слова Мэйсона Маунта в футболке «Манчестер Юнайтед»

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Новичок «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт дал первое интервью в футболке красных дьяволов.

«Никогда не бывает легко покинуть клуб, где ты вырос, но «Манчестер Юнайтед» предоставит мне захватывающий вызов на следующем этапе карьеры.

Играя против них, я узнал, насколько сильна та команда, в которой сейчас оказался. Мне не терпится стать частью этого клуба, чтобы попытаться выиграть несколько крупных трофеев.

'I'm hugely ambitious': Mason Mount's first words as a Man United player

Все видят, что клуб сделал большой шаг вперед под руководством Эрика тен Хага. Встретившись с тренером и выслушав его план, я нахожусь в нетерпении от предстоящего сезона и готов к тяжелой работе, которая меня здесь ждет.

Я крайне амбициозен. Знаю, как потрясно выигрывать крупные трофеи и что нужно для этого делать. Отдам все, чтобы испытать это снова с «МЮ».

О переходе Маунта в «Манчестер Юнайтед» было официально объявлено сегодня утром. Англичанин обошелся манкунианцам в £60 млн.

1 комментарий

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Erosh
Про то, что он взял номер 7 когда выйдет новость?)
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