Новичок «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт дал первое интервью в футболке красных дьяволов.

«Никогда не бывает легко покинуть клуб, где ты вырос, но «Манчестер Юнайтед» предоставит мне захватывающий вызов на следующем этапе карьеры.

Играя против них, я узнал, насколько сильна та команда, в которой сейчас оказался. Мне не терпится стать частью этого клуба, чтобы попытаться выиграть несколько крупных трофеев.

Все видят, что клуб сделал большой шаг вперед под руководством Эрика тен Хага. Встретившись с тренером и выслушав его план, я нахожусь в нетерпении от предстоящего сезона и готов к тяжелой работе, которая меня здесь ждет.

Я крайне амбициозен. Знаю, как потрясно выигрывать крупные трофеи и что нужно для этого делать. Отдам все, чтобы испытать это снова с «МЮ».

О переходе Маунта в «Манчестер Юнайтед» было официально объявлено сегодня утром. Англичанин обошелся манкунианцам в £60 млн.