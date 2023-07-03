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Маунт все-таки перейдет в «Юнайтед». Три причины, по которым тен Хаг хотел подписать именно его

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Эрик ждал столько лет...

Тен Хаг одержал большую победу этим летом. Мэйсон Маунт, на чьем трансфере настаивал главный тренер лично, все же стал игроком «Юнайтед» после месяца изматывающих переговоров.

По информации The Athletic, голландский специалист следил за Маунтом с сезона 2017/18, когда воспитанник академии «Челси» играл в аренде за «Витесс».

Юный полузащитник привлек внимание тренера в матче, где его команда победила «Аякс» тен Хага со счетом 3:2. Поэтому, как только у Эрика появилась возможность подписать его в «Юнайтед», он был обязан ей воспользоваться. The Athletic называет три причины, из-за которых нидерландский тренер особенно ценит Маунта.

Во-первых, это его техника владения мячом и его результативность в атаке. Маунт совершал как минимум 12 результативных действий в каждом из своих сезонов в Премьер-лиге, не считая последнего.

Во-вторых, его работа без мяча. Маунт может отвечать за прессинг и выполнять конкретные указания тренера, что говорит о его тактическом интеллекте.

В-третьих, Маунт — универсальный игрок. Его естественная позиция — десятка, но он также может играть немного глубже, заменяя Кристиана Эриксена, или на любом фланге.

Уже не терпится увидеть, как Мэйсон будет выступать под руководством тен Хага.

5 комментариев

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Dm Kznts
что значит всё таки перейдёт, аня?
+1
0
+1
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2ran
Не понимаю этот трансфер, хотя тен Хагу, конечно же, же виднее.
0
0
0
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Adilet Sarbagyshev
Ответ Dm Kznts
что значит всё таки перейдёт, аня?
Автор с бодуна вышел сегодня.
0
0
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Никита Никулин
Ответ Dm Kznts
что значит всё таки перейдёт, аня?
Что не так?
0
0
0
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Nobacho
Ответ 2ran
Не понимаю этот трансфер, хотя тен Хагу, конечно же, же виднее.
Аля Скоулз
0
0
0
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