United Tweets
Блог

Маунт переходит в «Юнайтед». Фабрицио Романо рассказал, когда ждать официальное объявление о трансфере

Фабрицио Романо
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Мэйсон Маунт Мэйсон Маунт
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Мэйсон Маунт скоро официально станет футболистом «красных дьяволов». Фабрицио Романо поделился подробностями о трансфере англичанина в «МЮ»:

«Мэйсон Маунт пройдет медицинское обследование в понедельник, а затем он подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед».

Контракт рассчитан до июня 2028 года, в соглашение включена опция продления на год — до июня 2029 года. «Челси» получит 55 млн + 5 млн бонусов. Объявление о трансфере состоится на этой неделе».

Маунт станет первым подписанием «Юнайтед» в летнее трансферное окно. Клуб также рассчитывает усилить позиции вратаря и нападающего.

В прошлом сезоне Мэйсон провел за «Челси» во всех соревнованиях 35 матчей, в которых забил три гола и отдал шесть ассистов.

Как вам трансфер Маунта? Получится ли у полузащитника в «МЮ»?

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Гладских
Было ожидаемо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
503 Backend fetch failed

Error 503 Backend fetch failed

Backend fetch failed

Guru Meditation:

XID: 167748

Varnish cache server