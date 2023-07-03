Мэйсон Маунт скоро официально станет футболистом «красных дьяволов». Фабрицио Романо поделился подробностями о трансфере англичанина в «МЮ»:

«Мэйсон Маунт пройдет медицинское обследование в понедельник, а затем он подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед».

Контракт рассчитан до июня 2028 года, в соглашение включена опция продления на год — до июня 2029 года. «Челси» получит 55 млн + 5 млн бонусов. Объявление о трансфере состоится на этой неделе».

Маунт станет первым подписанием «Юнайтед» в летнее трансферное окно. Клуб также рассчитывает усилить позиции вратаря и нападающего.

В прошлом сезоне Мэйсон провел за «Челси» во всех соревнованиях 35 матчей, в которых забил три гола и отдал шесть ассистов.

Как вам трансфер Маунта? Получится ли у полузащитника в «МЮ»?