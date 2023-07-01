Давид Де Хеа провел 11 лет в «Манчестер Юнайтед». Его подписывал еще Сэр Алекс, а клуб скрывал трансфер и сопровождал Давида черным полотном по пути из микроавтобуса на стадион – настолько давно это было.

Контракт Де Хеа истек 30 июня, и сегодня он уже безработный – но вряд ли грустит (хотя сомнения есть), потому что в эти часы надевает обручальное кольцо. Возлюбленная – испанская певица Эдурне Гарсия.

Любопытный факт: Давид младше супруги на пять лет.

Не менее любопытный факт: Де Хеа познакомился с Гарсией еще в 2010-м.

Свадьба проходит прямо сейчас, среди гостей уже замечен Хуан Мата – бывший партнер Де Хеа по «МЮ» и сборной Испании.

Сообщалось, что Де Хеа и «МЮ» оттягивают переговоры о новом контракте из-за медового месяца Давида. В прошедшем сезоне-2022/23 испанец забрал вторую в карьере «Золотую перчатку» АПЛ, но есть вероятность, что по возвращении к переговорам с «Юнайтед» он уже не будет первым номером – клуб активно ведет трансфер Андре Онаны из «Интера».