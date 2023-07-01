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Де Хеа стал безработным – но в первый день без контракта у него свадьба. А с супругой познакомился еще 13 лет назад ❤️❤️❤️

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Давид Де Хеа Давид Де Хеа
Футбол Футбол

Давид Де Хеа провел 11 лет в «Манчестер Юнайтед». Его подписывал еще Сэр Алекс, а клуб скрывал трансфер и сопровождал Давида черным полотном по пути из микроавтобуса на стадион – настолько давно это было. 

Контракт Де Хеа истек 30 июня, и сегодня он уже безработный – но вряд ли грустит (хотя сомнения есть), потому что в эти часы надевает обручальное кольцо. Возлюбленная – испанская певица Эдурне Гарсия.

David de Gea is marrying Edurne Garcia on the day he gets a free transfer

Любопытный факт: Давид младше супруги на пять лет.

Edurne is a singer, actress and TV star who met De Gea in 2010

Не менее любопытный факт: Де Хеа познакомился с Гарсией еще в 2010-м.

She's also a judge on Spain's version of Got Talent and appears in TV dramas
David de Gea wins Manchester United Player of the Year for record third time | Football News | Sky Sports
Who is David De Gea's fiancee Edurne Garcia? | The Sun

Свадьба проходит прямо сейчас, среди гостей уже замечен Хуан Мата – бывший партнер Де Хеа по «МЮ» и сборной Испании.

David de Gea and fiancee enjoy a pre-wedding celebration with Man United deal up | Daily Mail Online

Сообщалось, что Де Хеа и «МЮ» оттягивают переговоры о новом контракте из-за медового месяца Давида. В прошедшем сезоне-2022/23 испанец забрал вторую в карьере «Золотую перчатку» АПЛ, но есть вероятность, что по возвращении к переговорам с «Юнайтед» он уже не будет первым номером – клуб активно ведет трансфер Андре Онаны из «Интера».

3 комментария

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Dm Kznts
Только Мату из бывших пригласил?
+2
0
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maggiu
Де Хеа пришел в 2011, а провел в МЮ 11 лет. Еще год где болтался, в арендах что ли?
+1
0
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Agent Smith
Совет да любовь💞⚽️
0
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