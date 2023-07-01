Генеральный директор миланского «Интера» Беппе Маротта подтвердил, что «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к приобретению вратаря Андре Онана.

Как сообщает The Athletic, «Манчестер Юнайтед» уже связался с представителями 27-летнего вратаря по поводу его возможного перехода под руководство Эрика тен Хага этим летом.

«МЮ» проявил интерес к Онане, который может привести или не привести к предложению в ближайшие несколько дней. Как только это произойдет, и «Интер», и игрок тщательно его оценят», – заявил Маротта The Athletic.

Во время своего пребывания в «Аяксе» Тен Хаг имел возможность работать с Онаной и хотел бы видеть его в своей новой команде.