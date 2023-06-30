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«Юнайтед» отказывался платить за Маунта более 55 миллионов, но в итоге согласился на 55 + 5. От чего зависит эта дополнительная сумма?

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Фабрицио Романо раскрыл некоторые детали переговоров по Мэйсону Маунту, в том числе от чего будет зависеть выплата дополнительных 5 миллионов, за которые так бился «Челси».

«Юнайтед» пытался уговорить «синих» на трансфер полузащитника еще с мая, но клуб никак не хотел отпускать своего воспитанника. Изначально лондонцы запрашивали более 70 миллионов фунтов, но «красные дьяволы» отказывались платить больше 55. В итоге стороны смогли сойтись на 55 миллионах + 5 млн бонусов.

И эксперт по трансферам Романо объяснил, в каком случае «Юнайтед» придется выплатить эту сумму, в своем канале на YouTube.

«Стоит отдать должное «Манчестер Юнайтед», потому что они всегда хотели Маунта и никогда не прекращали борьбу за него.

Эрик тен Хаг действительно ценил то, что Маунт очень хотел перейти в «Юнайтед» и демонстрировал свое желание работать под руководством Эрика тен Хага. Вот почему тренер и правление вместе решили дождаться Маунта.

Конечно, было несколько напряженных моментов, когда «Челси» отклонил их предложение в размере 50 миллионов фунтов стерлингов. «Юнайтед» был совсем не доволен, но «Челси» предложил встретиться лицом к лицу. Переговоры проходили в Соединенных Штатах, чтобы помочь обеим сторонам достичь соглашения.

«Челси» хотел 65 миллионов фунтов стерлингов, «Манчестер Юнайтед» предлагал 55 фунтов стерлингов, но затем они сошлись на 60 миллионах фунтов стерлингов.

Структура выстроена так: 55 миллионов плюс 5 миллионов в качестве бонусов. Но эта опция активируется только в том случае, если «Манчестер Юнайтед» будет выигрывать трофеи, пока действует контракт Маунта».

Думаю, «Юнайтед» будет только рад выплатить эти 5 миллионов в таком случае 😉

7 комментариев

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Ян Петров
Ничего не понятно, они должны все 5 лет выигрывать хотя бы один трофей за сезон?
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Anna Stebakova
Автор
Ответ Ян Петров
Ничего не понятно, они должны все 5 лет выигрывать хотя бы один трофей за сезон?
Романо сказал так дословно, но наверняка речь про то, что, если они выиграют трофей, то единоразово доплатят эти 5
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Alex Pog
то-есть МЮ может легко сэкономить 5 мультов, ничего не выигрывая... развели Челси)
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aibekbay@gmail.com
Выйграем трофей еще плюс 5 миллионов получат пенсы
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Ivchev
Ответ Ян Петров
Ничего не понятно, они должны все 5 лет выигрывать хотя бы один трофей за сезон?
Видимо за каждый выигранный трофей за это
время какая-то сумма.
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aibekbay@gmail.com
Ответ Ян Петров
Ничего не понятно, они должны все 5 лет выигрывать хотя бы один трофей за сезон?
Если мю выйграет трофей, то до истечении контракта обязаны выплатить еще 5 мил
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Ян Петров
Ответ Alex Pog
то-есть МЮ может легко сэкономить 5 мультов, ничего не выигрывая... развели Челси)
Кубок Лиги зацепят
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