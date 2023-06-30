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Юный Маунт копирует технику Роналду 🎥видео завирусилось в сети на фоне трансфера игрока в «МЮ»

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Старое видео, на котором Мэйсон Маунт говорит о Криштиану Роналду, завирусилось в сети на фоне попыток «Манчестер Юнайтед» подписать его у «Челси».

Эрик тен Хаг надеется усилить свою команду перед новым сезоном, и Маунта активно связывают с «Олд Траффорд».Футболист должен перейти в «Манчестер Юнайтед» за 60 млн фунтов, плюс 5 млн бонусов, которые будут зависеть от выступлений 24-летнего Маунта.

В преддверии его официального перехода в «МЮ» в сети появился клип, в котором юный Маунт признается, что черпает вдохновение у пятикратного обладателя Золотого мяча.

«Исполняя штрафной, я стараюсь повторить технику Роналду. Ударь по мячу у клапана, и он сдвинется. Точно в сетку», — говорит юный, прежде чем пробить прекрасный штрафной.

Болельщики «МЮ» в Twitter оценили попытки футболиста сымитировать технику Криштиану Роналду.

💬«Мэйсон Маунт был фанатом Роналду времен «МЮ». Получается, что он болельщик «Юнайтед».

💬«Это видео должно быть в официальном объявлении о трансфере».

💬«Криштиану Роналду – его кумир. Ок, добро пожаловать домой, Маунт».

💬«Мэйсон Маунт всегда был фанатом «МЮ», раз он пытался повторить технику Роналду».

2 комментария

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Ахма Начоо
Ой ну всё началось.
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