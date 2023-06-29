Стоят на своем до последнего.

По данным The Times, «Манчестер Юнайтед» не будет подавать «Челси» улучшенное предложение по Мэйсону Маунту.

«Красные дьяволы» убеждены, что их последнее предложение в размере 55 миллионов фунтов стерлингов справедлива, учитывая, что у игрока остался всего год контракта.

«Челси», тем временем, все еще требует 65 миллионов фунтов стерлингов за воспитанника своей академии. Однако манкунианцы все еще надеются, что лондонцы пойдут им навстречу после нового раунда переговоров.

Эрик тен Хаг лично заинтересован в Маунте и настаивает на его трансфере, однако летний бюджет «Юнайтед» ограничен из-за необходимости соблюдения новых ограничений УЕФА на расходы, а также нежелания нынешний владельцев вкладывать средства в клуб.