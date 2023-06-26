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«Манчестер Юнайтед» предлагает контракт Адриену Рабьо

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«Манчестер Юнайтед» сегодня представил Адриену Рабьо предложение по контракту, сообщает Goal.

У Рабьо уже есть возможность продления на один год в «Ювентусе», что позволит ему сохранить ту же зарплату, что и в предыдущие четыре сезона.

Французский полузащитник должен принять решение до истечения срока его текущего контракта в пятницу. Corriere dello Sport утверждает, что он согласовал новый контракт с «Ювентусом».

«Манчестер Юнайтед» был связан с множеством игроков в этом окне, «красные дьяволы» проявили интерес к Мэйсону Маунту из «Челси».

3 комментария

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Ахма Начоо
Думаю утка, хотя игрок неплохой.
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