«Манчестер Юнайтед» сегодня представил Адриену Рабьо предложение по контракту, сообщает Goal.

У Рабьо уже есть возможность продления на один год в «Ювентусе», что позволит ему сохранить ту же зарплату, что и в предыдущие четыре сезона.

Французский полузащитник должен принять решение до истечения срока его текущего контракта в пятницу. Corriere dello Sport утверждает, что он согласовал новый контракт с «Ювентусом».

«Манчестер Юнайтед» был связан с множеством игроков в этом окне, «красные дьяволы» проявили интерес к Мэйсону Маунту из «Челси».