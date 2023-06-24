United Tweets
Блог

История с Маунтом окончена. «Юнайтед» начал работу над трансфером другого полузащитника

Челси Челси
Клубы Клубы
Мойсес Кайседо Мойсес Кайседо
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Мэйсон Маунт Мэйсон Маунт
Брайтон Брайтон
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

«Челси» добился своего.

Еще до того, как открылось летнее трансферное окно, мы уже все знали о том, что Эрик тен Хаг страстно хочет подписать полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта.

Казалось бы, переговоры должны были сложиться в пользу «Юнайтед», так как у контракт игрока заканчивается следующим летом, а он сам искренне заинтересован в переходе на «Олд Траффорд», но лондонский клуб захотел получить от этой сделки максимум. Однако этим летом «красные дьяволы» очень стеснены в средствах, и они не готовы переплачивать, поэтому манкунианцы подготовили запасные варианты.

В конце концов «синие» один за другим отклонили три предложения, и терпение «Юнайтед» лопнуло.

Журналист The Times Джонатан Норткрофт сообщает, что манкунианцы прекратили свой интерес к Мэйсону Маунту. Теперь клуб готовится сделать предложение по Мойсесу Кайседо.

«Юнайтед» понимает, что  «Брайтон» оценивает Мойсеса Кайседо в сумму около 80 млн, и это значительно выше цены Маунта. Но, учитывая, что эквадорец значительно моложе (21 год), а его контракт истекает в 2027 году, такая оценка представляется им оправданной, поэтому клуб готов попытаться.

На случай, если «Челси» передумает, «МЮ» оставил в силе свое последнее предложение по Маунту в размере 55 млн фунтов, но торговаться «красные дьяволы» больше не намерены.

Согласны с этим решением?

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нурбек Жангербай
очень рад что так сложилось. надеюсь подпишут кайседо
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2ran
Полностью согласен. Вариант с Кайседо-намного лучше.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
м м
Ответ Нурбек Жангербай
очень рад что так сложилось. надеюсь подпишут кайседо
Ага, подпишет Кайседо... Челси.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kerndl
Будет справедливо, если уйдёт бесплатно в следующем году и не обязательно в МЮ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий