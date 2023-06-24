«Челси» добился своего.

Еще до того, как открылось летнее трансферное окно, мы уже все знали о том, что Эрик тен Хаг страстно хочет подписать полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта.

Казалось бы, переговоры должны были сложиться в пользу «Юнайтед», так как у контракт игрока заканчивается следующим летом, а он сам искренне заинтересован в переходе на «Олд Траффорд», но лондонский клуб захотел получить от этой сделки максимум. Однако этим летом «красные дьяволы» очень стеснены в средствах, и они не готовы переплачивать, поэтому манкунианцы подготовили запасные варианты.

В конце концов «синие» один за другим отклонили три предложения, и терпение «Юнайтед» лопнуло.

Журналист The Times Джонатан Норткрофт сообщает, что манкунианцы прекратили свой интерес к Мэйсону Маунту. Теперь клуб готовится сделать предложение по Мойсесу Кайседо.

«Юнайтед» понимает, что «Брайтон» оценивает Мойсеса Кайседо в сумму около 80 млн, и это значительно выше цены Маунта. Но, учитывая, что эквадорец значительно моложе (21 год), а его контракт истекает в 2027 году, такая оценка представляется им оправданной, поэтому клуб готов попытаться.

На случай, если «Челси» передумает, «МЮ» оставил в силе свое последнее предложение по Маунту в размере 55 млн фунтов, но торговаться «красные дьяволы» больше не намерены.

Согласны с этим решением?