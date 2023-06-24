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«Он очень, очень умен»: Жозе Моуринью объясняет, чего «МЮ» может ожидать от Мэйсона Маунта

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Мэйсон Маунт Мэйсон Маунт
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Обсуждая, на что способен Мэйсон Маунт, Жозе Моуринью сказал The Times: «Я думаю, что он очень, очень умен на поле.

Судя по тому, что я вижу, он очень хорошо понимает игру.

У него есть голы, что очень важно для полузащитника. Он мне очень нравится».

Бывший менеджер «Манчестер Юнайтед» добавил: «Он атакующий игрок, творческий, но у него есть тактическая дисциплина».

Маунт может стать нашим первым приобретением этим летом, если «Челси» примет третью и последнюю заявку «Манчестер Юнайтед».

Он уже согласовал с клубом личные условия, но теперь все зависит от того, готов ли «Челси» его отпустить.

1 комментарий

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Ivchev
Не до конца пока понятна его позиция на поле, в текущей схеме, но ТХ виднее. Верим что все сложится.
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