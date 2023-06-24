«Он очень, очень умен»: Жозе Моуринью объясняет, чего «МЮ» может ожидать от Мэйсона Маунта
Обсуждая, на что способен Мэйсон Маунт, Жозе Моуринью сказал The Times: «Я думаю, что он очень, очень умен на поле.
Судя по тому, что я вижу, он очень хорошо понимает игру.
У него есть голы, что очень важно для полузащитника. Он мне очень нравится».
Бывший менеджер «Манчестер Юнайтед» добавил: «Он атакующий игрок, творческий, но у него есть тактическая дисциплина».
Маунт может стать нашим первым приобретением этим летом, если «Челси» примет третью и последнюю заявку «Манчестер Юнайтед».
Он уже согласовал с клубом личные условия, но теперь все зависит от того, готов ли «Челси» его отпустить.
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