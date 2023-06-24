Обсуждая, на что способен Мэйсон Маунт, Жозе Моуринью сказал The Times: «Я думаю, что он очень, очень умен на поле.

Судя по тому, что я вижу, он очень хорошо понимает игру.

У него есть голы, что очень важно для полузащитника. Он мне очень нравится».

Бывший менеджер «Манчестер Юнайтед» добавил: «Он атакующий игрок, творческий, но у него есть тактическая дисциплина».

Маунт может стать нашим первым приобретением этим летом, если «Челси» примет третью и последнюю заявку «Манчестер Юнайтед».

Он уже согласовал с клубом личные условия, но теперь все зависит от того, готов ли «Челси» его отпустить.