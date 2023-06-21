Цифры, если честно, удручают.

Этим летом трансферный бюджет «Юнайтед» напрямую зависит от продаж игроков, но у клуба очень плохо получается зарабатывать на трансферах.

Большинство изданий утверждает, что «красные дьяволы» могут потратить 100 — 150 миллионов фунтов стерлингов, и этого будет явно недостаточно, чтобы подписать всех игроков, которых хочет Эрик тен Хаг.

Харри Кейн и Деклан Райс были в списке желаний главного тренера, но их цена превышает 100 миллионов, что на данный момент является неподъемной суммой для манкунианцев. Сейчас клуб борется за Мэйсона Маунта, за которого «Челси» требует не менее 60 миллионов, однако «Юнайтед» пытается снизить запросы команды Боули.

Скромный трансферный бюджет может быть увеличен за счет продажи игроков, но статистика показывает, что у «красных дьяволов» очень плохо с этим делом, особенно после того, как сэр Алекс Фергюсон покинул пост тренера в 2013 году.

Пользователь Reddit под ником Eleven918 собрал список всех трансферов «Юнайтед» в эпоху после ухода легендарного тренера, и цифры откровенно разочаровывают:

Самая крупная продажа за последние 10 лет — в 2019 году «Интер» выкупил Ромелу Лукаку за 74 млн евро (63,5 млн фунтов).

То есть за 10 лет с тех пор, как Фергюсон ушел с поста главного тренера, «Юнайтед» удалось заработать всего 398,4 млн евро (342 млн фунтов) на трансферах, а больше половины футболистов покинули команду бесплатно.

Для сравнения: только прошлым летом соперник «Юнайтед» по городу «Сити» получил 162,1 млн евро (139 млн фунтов).

Если клуб хочет представить тен Хагу нужных игроков для борьбы за титулы, то ему явно придется изменить свою трансферную политику. Однако, учитывая, что только вчера манкунианцы продали восходящую звезду академии Зидана Икбала в «Утрехт» за 1 миллион евро, собирать нужную сумму придется долго.

Этим летом, чтобы пополнить трансферный бюджет, «Юнайтед» может продать значительное количество игроков, в том числе капитана Харри Магуайра, Дина Хендерсона, Фреда, Антони Марсьяля и Скотта Мактоминея.