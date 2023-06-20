«Манчестер Юнайтед» собирается подать второе предложение о подписании полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта, сообщает Daily Mail.

«Красные дьяволы» готовы сделать предложение в размере 50 миллионов фунтов стерлингов в надежде, что оно будет принято.

Однако, как сообщается, «синие» хотят около 70 миллионов фунтов стерлингов, что может затруднить эту сделку.

Сообщается, что Маунт уже принял личные условия с «Манчестер Юнайтед» и готов перейти на «Олд Траффорд».

Англичанин забил три гола и отдал шесть результативных передач во всех турнирах за «Челси» в прошлом сезоне.