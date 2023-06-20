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«Манчестер Юнайтед» повысит цену на Маунт, детали раскрыты

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Мэйсон Маунт Мэйсон Маунт
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«Манчестер Юнайтед» собирается подать второе предложение о подписании полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта, сообщает Daily Mail.

«Красные дьяволы» готовы сделать предложение в размере 50 миллионов фунтов стерлингов в надежде, что оно будет принято.

Однако, как сообщается, «синие» хотят около 70 миллионов фунтов стерлингов, что может затруднить эту сделку.

Сообщается, что Маунт уже принял личные условия с «Манчестер Юнайтед» и готов перейти на «Олд Траффорд».

Англичанин забил три гола и отдал шесть результативных передач во всех турнирах за «Челси» в прошлом сезоне.

1 комментарий

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Steppenwolf
Надеюсь, они ведут сразу несколько сделок, а не занимаются трансферами поочерёдно, там хренова туча агентов, всякого другого персонала.
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