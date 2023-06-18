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Если шейх Джассим все же выкупит «Юнайтед», он хочет вернуть в клуб Сульшера. Но работе тен Хага ничего не грозит

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Джассим бин Хамад Аль-Тани хочет вернуть Оле-Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед», если клуб перейдет в его руки.

Катарский шейх все еще является одним из основных претендентов на покупку «красных дьяволов», а ранее на этой неделе появлялись сообщения, что Глейзеры начали с ним эксклюзивные переговоры.

В ожидании положительного результата Аль-Тани уже вовсю строит планы, относительно будущего клуба. Один из пунктов плана шейха — вернуть экс-игрока и экс-тренера манкунианцев Сульшера, сообщает The Mirror.

В идеале Джассим хочет вернуть на «Олд Траффорд» несколько клубных легенд, чтобы они либо заняли руководящие должности, за исключением тех, которые касаются работы на поле, либо стали послами клуба. Британское издание утверждает, что Сульшер входит в список тех, кому шейх предложит вновь поработать в «Юнайтед».

В мае в интервью The Athletic норвежский специалист говорил, что мог бы вернуться в клуб «в новой роли», а недавно пошли слухи о том, что «Лестер Сити» думает о назначении Оле-Гуннара новым главным тренером.

Хотели бы увидеть Сульшера на «Олд Траффорд» вновь?

3 комментария

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Чёрный тюльпан
Это одна из главных причин, почему я не хочу видеть Джассимку в МЮ. Он таких дел навояет, что в АПЛ помимо посмешища из Лондона появится ещё одно из Манчестера. Ладно, когда позорятся Барслелона, ПСЖ, Ювентус тот же и упомянутый ранее Челси, у меня за них душа болеть не будет, потому что не являюсь болельщиком этих клубов. Сейчас-то бездари в руководстве сидят всюду, но хотя бы доходы нормальные генерировать могут для клуба, а вот с Сульшерами, Фердинандами и пр. легендочками, которые школу-то еле осилили, потому что мяч всю жизнь пинали, МЮ канет в бездну, сколько бы там у катарца бабла не было. Будем реально с рентбоями соревноваться за 10-12 места, кто позорнее сезон проведёт. Мало 10 лет болельщикам после САФ? Так, пожалуйста, потерпите ещё столько же, если не больше, что по итогу скаузеры потом будут припоминать юбилеи нам.
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