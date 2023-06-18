Джассим бин Хамад Аль-Тани хочет вернуть Оле-Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед», если клуб перейдет в его руки.

Катарский шейх все еще является одним из основных претендентов на покупку «красных дьяволов», а ранее на этой неделе появлялись сообщения, что Глейзеры начали с ним эксклюзивные переговоры.

В ожидании положительного результата Аль-Тани уже вовсю строит планы, относительно будущего клуба. Один из пунктов плана шейха — вернуть экс-игрока и экс-тренера манкунианцев Сульшера, сообщает The Mirror.

В идеале Джассим хочет вернуть на «Олд Траффорд» несколько клубных легенд, чтобы они либо заняли руководящие должности, за исключением тех, которые касаются работы на поле, либо стали послами клуба. Британское издание утверждает, что Сульшер входит в список тех, кому шейх предложит вновь поработать в «Юнайтед».

В мае в интервью The Athletic норвежский специалист говорил, что мог бы вернуться в клуб «в новой роли», а недавно пошли слухи о том, что «Лестер Сити» думает о назначении Оле-Гуннара новым главным тренером.

Хотели бы увидеть Сульшера на «Олд Траффорд» вновь?