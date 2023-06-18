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Сборная Англии тренируется на базе «Юнайтед» — Шоу этим воспользовался и провел избранным игрокам экскурсию. Защитник признался, что он пытается помочь своему клубу с трансферами

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Агент Люк в деле.

Люк Шоу устроил Харри Кейну и Деклану Райсу экскурсию по Кэррингтону, а после признался, что обсуждает с игроками сборной возможный трансфер в «Юнайтед».

Сборная Англии тренируется на базе «красных дьяволов» перед квалификационным матчем Евро-2024 против Северной Македонии, который состоится в понедельник вечером на «Олд Траффорд».

Люк Шоу решил воспользовался этой отличной возможностью, чтобы показать некоторым своим товарищам по сборной Англии, которыми интересуется «МЮ», базу клуба и поделился этим в сторис:

Перед грядущим матчем главный тренер Гарет Саутгейт и Люк Шоу пообщались с прессой, где их спросили, влияют ли трансферные связи между клубами и игроками на атмосферу в коллективе. Босс сборной ответил:

«Я не чувствовал необходимости что-либо говорить об этом. Игроки все равно пытаются переманить друг друга втихаря. Я ничего не могу с этим поделать, но вещи идут своим чередом, все происходят в свое время. Как игрок вы не можете форсировать события, нужно принять это и ждать».

Шоу дополнил ответ Саутгейта: «Есть несколько [игроков, с которыми он обсуждал потенциальный трансфер в «Юнайтед»]. Это немного стеб на самом деле, мы шутим и смеемся по этому поводу.

Я не знаю, что происходит за кулисами, но да, мы постоянно вместе, когда приезжаем в сборную. Мы шутим об этой ситуации. Но повторюсь, я не знаю, что происходит между клубами».

В английской сборной есть как минимум три игрока, которых бы очень хотел подписать Эрик тен Хаг: Деклан Райс, Харри Кейн и Мэйсон Маунт. Однако затянувшаяся эпопея со сменой владельца «Юнайтед» не позволяет тренеру бороться за желанных футболистов.

Может, хотя бы Люк сможет помочь своей команде?

5 комментариев

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stanvixx
Шоу делает для трансферов клуба больше, чем МЁРТОвый спортивный директор этого клуба 😂
+3
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Интересно может кого уже и уговорил
+2
0
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Диер Ташкент
Молодчина Шоу. Ради клуба старается
+2
0
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Заур Исмайылов
Взял на себя обязанности спорт дира, видит от них нет толку
0
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wolkov
Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
Интересно может кого уже и уговорил
толку, даже от уговоров, есл денег нет на трансфер
0
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