Согласно Daily Mirror, «Манчестер Юнайтед» готовит новую заявку на Мейсона Маунта после того, как «Челси» отклонил их первое предложение в размере 40 миллионов фунтов стерлингов.

Сообщается, что «красные дьяволы» собираются представить второе предложение на сумму 50 миллионов фунтов стерлингов, что все еще далеко от заявленной цены «Челси» около 70 миллионов фунтов стерлингов.

Поскольку у Маунта истекает последний год его контракта, «Манчестер Юнайтед» считает, что их второго предложения будет достаточно.

The Daily Mirror понимает, что это будет последнее предложение со стороны «Манчестера», поскольку на «Челси» оказывается сильное давление.

Сам Маунт очень хочет перейти на «Олд Траффорд», и если «синие» не примут это предложение, то рискуют потерять его впустую следующим летом.