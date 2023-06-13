Как сообщает Sky Sports, «Манчестер Юнайтед» полностью готов к тому, что может упустить Мейсона Маунта.

У «красных дьяволов» «есть другие цели» на случай, если сделка по подписанию полузащитника из «Челси» сорвется этим летом.

«Красные дьяволы» планируют сделать официальную заявку на игрока сборной Англии, но запрашиваемая «синими» цена в 60 миллионов фунтов остается под вопросом.

Маунт, у которого остался год по контракту, нацелился на уход из «Челси».