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😩 «Когда я смотрю на Онана, то понимаю, что Де Хеа - дерьмо». Фанаты «МЮ» восхищены уровнем игры голкиперов в финале ЛЧ

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Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» оставил яркие впечатления не только у болельщиков этих команд, но и у фанатов некоторых других клубов.

Например, болельщики «МЮ» восхищены игрой голкиперов - Андре Онана и Эдерсона. Особенно вторым.

Наблюдая за тем, как Онана и Эдерсон отражают удары и развивают атаки, многие фанаты «Манчестер Юнайтед» пришли к мнению, что существует целая пропасть в качестве между ними и Давидом Де Хеа.

💭 Liam Canning: «Просто посмотрите на разницу между Де Хеа и Онана/Эдерсоном. Представьте, как это отражается на результате матча. А теперь - всего сезона. Разрыв становится только больше. Придется что-то с этим делать летом».

💭 Adex baby: «Когда я смотрю на Онана, то понимаю, что Де Хеа - дерьмо. Он управляет в своей штрафной площади, великолепно выбирает углы. Все на высшем уровне, а его уверенность просто превосходна».

💭 LolaElise: «Возможно, это не лучшее время, но когда Эдерсон вышел и забрал тот мяч, я не смог представить, как тоже самое делает Де Хеа».

💭 Reecy: «Я не хочу видеть Де Хеа в воротах «МЮ» после того, как увидел выступление Онана».

💭 Faz: «Я не могу сидеть здесь и лгать себе. Онана вчера был на уровне. Как он играет с мячом... Боже мой... Я очень благодарен Де Хеа за все. Но мне очень жаль. Пора...»

💭 Drunk Red: «Посмотрите, как Эдерсон сражается за мяч, чтобы выиграть игру. Де Хеа же, будто смущается».

2 комментария

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Azizbek Jamalov
Я тоже вчера об этом подумал. Когда сити подавал угловой, онана спокойно выходил и ловил мяч, не отбивал а ловил. А пасы которые он отдавал в окружении игроков сити это .... Просто совсем в себе уверенный парень.
+4
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+4
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поколение пепси
онана наверно тренируется вместе с полузащитой, его поставь туда он не потеряется а сыграет как обычный нормальный полузащитник
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